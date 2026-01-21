en partie ensoleillé-5°
Un mort dans une nouvelle catastrophe ferroviaire en Espagne

Emergency crews respond after a commuter train derailed when a retaining wall collapsed onto the tracks in Gelida, near Barcelona, Spain, Tuesday, Jan. 20, 2026. (AP Photo/Joan Mateu Parra) APTOPIX Sp ...
L'effondrement a été provoqué par une tempête et des pluies qui s'abattent sur une grande partie de la région.Keystone

Un train à destination de Barcelone a heurté mardi les débris d'un mur de qui s'est effondré sur la voie. Un accident qui survient alors que l'Espagne pleure encore ses morts après la catastrophe en Andalousie dimanche.
21.01.2026, 08:2521.01.2026, 08:25

Un nouvel accident ferroviaire a fait un mort et cinq blessés graves mardi soir en Espagne, deux jours après la catastrophe d'Adamuz, en Andalousie, où au moins 42 personnes ont péri et plus de 120 ont été blessées.

Un train de banlieue à destination de Barcelone a heurté mardi les débris d'un mur de soutènement qui s'était effondré sur la voie près de Gelida, à une quarantaine de kilomètres de la capitale catalane. Le gestionnaire du réseau ferroviaire national Adif a indiqué que l'effondrement avait été provoqué par une tempête et les pluies qui s'abattent sur une grande partie de la région.

Dans le wagon de tête

Une personne a été tuée et 37 ont été prises en charge par les secours, dont cinq pour des blessures graves, selon la ministre de l'Intérieur de Catalogne, Nuria Parlon. La plupart voyageaient dans le wagon de tête, le plus accidenté, a précisé un responsable des pompiers catalans, Claudi Gallardo. Selon les médias locaux, la personne décédée est le conducteur du train.

Ce nouvel accident survient alors que l'Espagne pleure ses morts après la catastrophe survenue dimanche près de Cordoue, et dont le bilan n'est toujours pas définitif.

Espagne: cette photo pourrait expliquer la mort de 42 personnes

(jzs/afp)

