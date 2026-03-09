assez ensoleillé16°
DE | FR
burger
International
People

La maison de Rihanna visée par des tirs à Los Angeles

(FILES) Barbadian singer and actress Rihanna attends the 95th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre in Hollywood, California on March 12, 2023. Pop superstar Rihanna&#039;s Los Angeles home was h ...
Rihanna n'a pas commenté cet incidentImage: AFP

La maison de Rihanna visée par des tirs à Los Angeles

La demeure de la chanteuse, dans le quartier de Beverly Hills, a été touchée par des balles dimanche. La star se trouvait à l'intérieur au moment des faits.
09.03.2026, 06:1509.03.2026, 06:26

La maison de la chanteuse Rihanna à Los Angeles a été touchée par des balles après qu'une femme a ouvert le feu sur la propriété, alors que la star se trouvait à l'intérieur, ont rapporté dimanche plusieurs médias.

L'assaillante présumée a tiré environ dix coups de feu après 13h (21h en Suisse) dimanche, depuis un véhicule garé en face de la demeure située dans le quartier de Beverly Hills, a rapporté le Los Angeles Times, citant la police. Au moins une balle a transpercé un mur de la maison, où Rihanna vit avec son conjoint A$AP Rocky et leurs trois enfants, a assuré la chaîne d'information locale KTLA.

Voici pourquoi toutes les stars créent leur marque de beauté

La police soupçonne une femme d'une trentaine d'années, qui aurait pris la fuite avant d'être arrêtée. Son arme a été saisie lors de l'arrestation, a précisé KTLA.

Les enquêteurs cherchent toujours à déterminer ses motivations. La chanteuse et femme d'affaires n'a pas commenté ces informations. (jzs/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
Mariah Carey signe un autographe à Rihanna et pas n'importe où
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
New York: alerte après des engins incendiaires lors d’une manifestation
La police et le FBI enquêtent après le lancement d’engins incendiaires près d’un rassemblement anti-islam devant la résidence du maire de New York. Plusieurs suspects ont été arrêtés.
La police antiterroriste américaine a ouvert une enquête après des jets d'«engins incendiaires» à New York aux abords d'une manifestation anti-islam organisée samedi sous les fenêtres du premier maire musulman de la ville.
L’article