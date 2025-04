Cette méduse spéciale envahit les plages de Majorque

Leur apparence peut intriguer, voire inquiéter les baigneurs: il s’agit des méduses œuf au plat. Ces créatures gélatineuses prolifèrent particulièrement au large de Majorque. Bien que considérées comme inoffensives, leurs piqûres peuvent être douloureuses.

Simone Bischof / t-online

Si vous vous êtes rendus à Majorque au cours des trois dernières années, vous avez peut-être remarqué ces curieux animaux: les méduses œuf au plat. Ces créatures visqueuses dérivent dans l'ouest de la Méditerranée pour échouer sur les côtes de l'île espagnole à la saison touristique. La hausse des températures de l'eau a entraîné une multiplication soudaine de cette espèce de méduse, selon le journal espagnol Cronica Balear.

L’ampleur de leur propagation cette année reste incertaine, mais les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes en Espagne. En 2023, la température de l’eau au large de l’Espagne était supérieure de 4°C à la moyenne de 1981-2012, selon la revue Geo.

Le chercheur espagnol Manuel Vargas estime que d’ici la fin du siècle, la température du sud de la Méditerranée augmentera de 2°C, tandis que le nord pourrait gagner jusqu’à 4°C. «La Méditerranée devient tropicale», explique-t-il au journal télévisé allemand Tagesschau, comparant ces futurs niveaux de chaleur à ceux de la mer des Caraïbes aujourd’hui.

Image: getty images

Cette évolution profite aux méduses œuf au plat. D’une part, la Méditerranée leur offre un environnement propice, et d’autre part, leur capacité d’adaptation leur permet de survivre aux effets du changement climatique, selon Mallorca Magazin.

Des piqûres désagréables, mais sans danger

Le faible venin urticant de ces invertébrés est inoffensif pour l'humain. Après une préparation adéquate, cette espèce de méduse peut même être mangée, selon la Fondation allemande pour la protection de la mer.

D'après un rapport du journal espagnol Última Hora, leur piqûre peut toutefois être désagréable et provoquer une légère irritation, une sensation de brûlure et des démangeaisons. Les réactions douloureuses sont plus rares. Il ne faut en aucun cas toucher la plaie afin d'éviter la pénétration de germes. Il est recommandé de faire couler de l'eau salée sur la blessure et de la refroidir.

Les méduses œuf au plat sont des animaux calmes et peuvent être observées en train de nager près de la surface de l'eau. Elles sont très appréciées des plongeurs en raison de leur apparence particulière. Il ne faut toutefois pas les toucher ni les déranger, et en aucun cas les ramener sur la terre ferme, car elles n'y trouveraient pas de quoi vivre.

D’autres espèces de méduses à Majorque

Six espèces de méduses différentes vivent dans les eaux autour de Majorque: outre les méduses œuf au plat, on trouve des méduses communes, des méduses rhizostomes, des galères portugaises, des méduses boussole et des méduses de feu. La méduse de feu rouge commune est la plus fréquente. Le contact avec ses tentacules provoque généralement une douleur aiguë.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder