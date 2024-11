Le roi et le Premier ministre espagnol hués

À Paiporta, près de Valence, le roi Felipe VI et Pedro Sánchez ont été accueillis par des cris d'«assassins!» et des jets de boue, la population leur reprochant leur gestion des récentes inondations.

La visite dimanche du roi Felipe VI d'Espagne et de la reine Letizia sur les lieux des inondations meurtrières survenues dans la région de Valence a été suspendue, a annoncé la télévision nationale.

La décision a été prise après les scènes de chaos, proches de l'émeute, qui ont eu lieu lors de la première étape de cette visite, à Paiporta, dans la banlieue de Valence.

Le roi Felipe VI d'Espagne et le Premier ministre Pedro Sánchez ont été accueillis aux cris d'«assassins!». Une foule en colère a lancé de la boue sur le cortège, ont constaté les journalistes de l'AFP sur place.

L'hostilité de ces habitants est en particulier dirigée contre le président de droite de la région de Valence Carlos Mazón et le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez. «Mazón démission!», «combien de morts?», «dehors!», hurlait la foule.

Pour leur part, Pedro Sánchez et Carlos Mázon ont rapidement quitté les lieux, évacués par des services de protection visiblement très inquiets par ce qui s'apparentait à une scène d'émeute.

Les souverains, qui n'étaient pas visés, ont reçu de la boue sur le visage et sur leurs vêtements, a constaté une journaliste de l'AFP, une situation inédite dans toute l'histoire de la monarchie espagnole. Impassibles et dignes tout au long de cet épisode, ils sont restés environ une heure sur place pour parler aux résidents et essayer de calmer leur colère avant de partir. (tib/ats)