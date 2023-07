Une embarcation de migrants disparue aurait été retrouvée aux Canaries

«Les familles nous ont informés de sa disparition et nous avons alerté les services de secours espagnols et marocains»

Les hésitations de l'Occident ont coûté cher à l'Ukraine

Tandis que l'Europe et les Etats-Unis discutaient durant des mois de la livraison d'armes, la Russie a profité de ce temps pour installer d'immenses champs de mines et des fortifications dans le sud de l'Ukraine. Les Ukrainiens en paient aujourd'hui le prix fort.

On le sait désormais: l'Ukraine a un besoin urgent de certains systèmes d'armes occidentaux pour se défendre contre les Russes. Le pays requiert notamment des chars, des avions de combat et des missiles à longue portée. Or, dans le même temps, en Occident, les discussions sur le pour et le contre de telles livraisons se révèlent interminables.