Sécheresse en Espagne: un village fantôme ressurgit des eaux et c'est beau

Immergé il y a 30 ans lors de la création d'un barrage, le village espagnol d’Aceredo est réapparu à cause de la sécheresse qui frappe le pays actuellement. Les images sont fascinantes.

En 1992, les habitants d'Aceredo ont quitté leur village en pensant ne plus jamais y remettre les pieds. Situé en Galice, au nord-ouest de l'Espagne, le lieu a été submergé par les eaux pour permettre la mise en service d'un barrage hydroélectrique.

Sauf que 30 ans plus tard, la région est frappée par une sécheresse record mettant à mal le niveau d'eau du lac artificiel. Le village fantôme a donc ressurgi du passé, ce qui n'a pas manqué d'attirer les curieux. Et on les comprend, les images sont fascinantes👇.

Quand il y a de l'eau, Aceredo, ça ressemble à ça

En ce moment... Image: Keystone

Image: Keystone

Tout réapparaît, les arbres... Image: Keystone

Les voitures...

L'intérieur des maisons... Image: Keystone

Même les vieilles caisses de bières Image: Keystone

Forcément, ça attire les visiteurs Image: Keystone

Image: Keystone

Et ça inspire les photographes... Image: Keystone

Image: Keystone

Image: Keystone

Oh, le joli arc-en-ciel