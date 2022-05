Il sort de l'hôpital après deux ans de Covid: «Je pesais 35 kilos»

Plongé dans le coma lors de son hospitalisation en mars 2020 à cause du Covid-19, cet ancien chauffeur de taxi essaie désormais de retrouver, tant bien que mal, une vie normale.

Après avoir contracté le Covid-19 en mars 2020, Eduardo Lozano a dû être hospitalisé dans un établissement de santé barcelonais. Il était néanmoins loin de savoir qu'il y resterait plus de deux ans, rapporte BFM TV mardi.

Pour la chaîne catalane TV3, l'homme de 60 ans a confié son soulagement et remercié le personnel à sa sortie de l'hôpital, vendredi dernier.

«Quand je me suis réveillé du coma, je ressemblais à un cadavre, je ne pouvais plus bouger, je pesais 35 kilos, il a fallu tout réapprendre» Eduardo Lozano

Une nouvelle vie

Plongé dans le coma, l'homme âge de 60 ans se déplace désormais avec un déambulateur. Son corps témoigne de sa longue hospitalisation: plaies dues à l'alitement, traits tirés, marques au visage qui montrent le port du masque à oxygène... Le Covid long a aggravé son diabète tandis que ses capacités pulmonaires ont diminué, explique le média français.

En parlant de Covid long... Interview Covid long: «Les conséquences à long terme sont sous-estimées» de Vanessa Hann

Anciennement chauffeur de taxi, il avoue ne pas savoir s'il pourra à nouveau exercer son ancien métier ou si même il pourra reprendre ses activités. Ayant tout perdu, il est actuellement hébergé chez une amie d'enfance, explique-t-il à El Diario, média catalan. «Je suis resté tellement de temps à l'hôpital que je ne voulais plus sortir parce que, maintenant, je n'ai plus rien dehors».

Grand amateur de voyage, il n'est désormais plus question de quitter le pays. «La chose la moins importante maintenant est le voyage. Et la plus importante? Je ne sais pas... manger des côtes d'agneau», a-t-il conclu au média espagnol. (sia)