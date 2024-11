Plus de 100 litres par mètre carré devraient tomber à Barcelone (image d'illustration) Keystone

Barcelone et la Catalogne se préparent à d'intenses précipitations

Les autorités catalanes ont mis en garde les habitants de plusieurs localités: d'intenses pluies sont attendues sur la région, une semaine après les inondations qui ont fait plus de 200 morts dans le sud-est du pays.

La protection civile a envoyé lundi un avertissement de pluies intenses aux habitants de Barcelone, Garraf et Baix Llobregat, en Catalogne, rapportent les médias espagnols. Le service météorologique de Catalogne a diffusé plusieurs avertissements de pluies intenses et de risque d'inondation.

Le «Dana», une dépression isolée en haute altitude qui provoque des pluies soudaines et violentes, est à l'origine des inondations qui ont frappé diverses régions d'Espagne la semaine dernière, causant au moins 217 morts et la disparition de nombreuses personnes. Valence et ses environs ont été particulièrement affectés. La ville de Tarragone, à proximité de Barcelone, a été touchée par de fortes pluies qui ont résulté en des inondations dimanche soir.

Alerte orange à Barcelone

Le code rouge a été activé lundi matin à Baix Llobregat, Alt Penedès et Garraf, en Catalogne, en prévision de pluies intenses, d'averses de grêle et de puissantes rafales, voire des tornades.

Une alerte orange est en place à Barcelone, avec de possibles précipitations supérieures à 100 litres par mètre carré au cours de la journée, indique le journal El Periódico. Les autorités demandent aux habitants de prendre des mesures de précaution, d'éviter les déplacements inutiles et de rester à l'écart des rivières et des falaises.

La société des chemins espagnols Renfe a indiqué sur X que la circulation ferroviaire en Catalogne sera interrompue au moins jusqu'à 14h00 en raison des conditions météorologiques. (ats)