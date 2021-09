Génocide du Rwanda: la France reconnaît ses torts mais ne s'excuse pas

Les victimes du génocide des Tutsi en 1994 au Rwanda attendaient des excuses de la France. Jeudi, Emmanuel Macron a assumé la responsabilité de son pays tout en affirmant que celui-ci n'avait «pas été complice» du massacre.

«En me tenant, avec humilité et respect, à vos côtés, je viens reconnaître nos responsabilités». Reconnaître et non s'excuser. Telle a été la position du président français durant son allocution lors de sa première visite au Rwanda, après avoir visité le mémorial où reposent les restes de plus de 250 000 victimes du génocide, sur une colline de Kigali.

Emmanuel Macron n'a pas présenté d'«excuses», comme le réclamaient certains responsables rwandais et français, mais il a déclaré espérer …