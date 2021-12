Pour l'avocate de Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, son client se trouvait «menacé de manière permanente» depuis dix ans. Image: EPA

Julian Assange pourra être extradé, tout comprendre en 7 dates majeures

Le fondateur de WikiLeaks doit répondre à 18 chefs d'accusation d'espionnage aux Etats-Unis. Il risque désormais d'être emprisonné durant 175 ans. Retour sur cette affaire.

10 décembre 2021

175 ans d'emprisonnement



Ce 10 décembre, le jugement est tombé. La justice britannique a annulé, en appel, ce vendredi, le refus d'extrader Julian Assange vers les Etats-Unis. Le fondateur de Wikileaks pourrait donc y être jugé.

L'organisation sans but lucratif avait révélé au grand public des milliers de documents américains secrets, il y a onze ans. Aujourd'hui, son fondateur, accusé d'espionnage par les autorités américaines, risque gros: 175 ans de prison. Mais comment en est-il arrivé là?

Juillet 2010

La vidéo qui fait trembler les Etats-Unis

WikiLeaks - fondée quatre ans plus tôt par le journaliste australien Julian Assange - publie plus de 700 000 documents américains secrets sur la guerre en Irak et en Afghanistan.

Parmi ceux-ci, une vidéo intitulée «Meurtre collatéral» (2010) filmant le raid aérien du 12 juillet 2007 à Bagdad et un autre sur la guerre d'Afghanistan durant la même période, expose au grand public les crimes de guerre des États-Unis et de leurs alliés impliquant notamment le Royaume-Uni.

Un extrait de «Meurtre collatéral» (2010) 👇 Le 12 juillet 2007, deux journalistes reporters de Reuters, ainsi que plusieurs civils sont tués dans un quartier de Bagdad par des tirs américains Vidéo: YouTube/Al Jazeera English

Ces révélations déclenchent la colère des autorités américaines. Lesquelles lancent une enquête pour «espionnage» contre WikiLeaks.

«Ces informations divulguées illégalement ont été utilisées au préjudice des États-Unis ou, du moins, à l'avantage d'une nation étrangère» Département de justice des Etats-Unis communiqué

Août 2010

Des accusations de viol



L'Australien d'origine, Julian Assange, arrive en Suède pour assister à un séminaire dont le sujet est «La guerre et le rôle des médias». Il y rencontre deux sources ; des femmes avec qui il aurait eu, les soirs suivants, des relations sexuelles.

Julian Assange, 50 ans, est un journaliste, informaticien, cybermilitant et lanceur d'alerte australien. Image: keystone

Quelques semaines plus tard, le parquet suédois émet un mandat d'arrêt contre Julian Assange. Ce dernier est accusé de viol et d'agression sexuel. Le fondateur de Wikileaks clame son innocence et dénonce un prétexte judiciaire pour l'extrader de Suède vers les États-Unis qui le recherchent.

Août 2012

Le soutien de l'Equateur et de l'ONU



Entre 2010 et 2012, Assange est en liberté surveillée au Royaume-Uni en raison du mandat d'arrêt de la justice suédoise. Le lanceur d'alerte demande l'asile à l'ambassade d'Equateur à Londres pour éviter son extradition vers la Suède. Lequel pays cherche, selon lui, à le rendre aux autorités américaines.

En août 2012, l'Équateur accorde l'asile au journaliste australien, confirmant que «ses droits humains» peuvent être «violés» s'il est extradé. Il faudra attendre trois ans, notamment après des alertes faites par un panel de l'Organisation des Nations Unies (ONU), pour qu'entre 2015 et 2016, les procureurs suédois abandonnent leur enquête.

Mars 2018

L'Equateur retourne sa veste



Rien ne va plus du côté de l'Équateur qui dispose d'un nouveau président, Lenin Moreno. Son gouvernement, en place depuis un an, indique n'avoir «jamais été favorable» aux activités de WikiLeaks. Dès lors:

En mars, l'Equateur coupe la connexion internet du fondateur de WikiLeaks et donc toute communication avec l'extérieur.

du fondateur de WikiLeaks et donc toute communication avec l'extérieur. En mai, l'Équateur supprime certaines des mesures de sécurité entourant son ambassade de Londres .

entourant son ambassade de Londres . En juillet, L'Equateur confirme entretenir des discussions avec le Royaume-Uni pour se positionner sur le sort de Julian Assange.

pour se positionner sur le sort de Julian Assange. En avril 2019, l'Equateur retire l'asile accordé au journaliste recherché par la Justice britannique. Laquelle profite alors de l'occasion pour arrêter Julian Assange.

Selon plusieurs sources, Moreno aurait mis fin à l'asile d'Assange par «vengeance personnelle». Les documents de WikiLeaks révèleraient l'existence d'«un compte secret au Panama» à son nom. keystone

Avril 2019

1ère charge d'accusation grave



La police britannique arrête Julian Assange. Il est reproché à ce dernier de ne pas s'être rendu au tribunal sept ans plus tôt. Le lanceur d'alerte est condamné à 50 semaines de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir enfreint la loi sur la libération sous caution.

Le 24 juillet 2021, des manifestants se rassemblent à Piccadilly Circus (Royaume-Uni). Ils réclamaient la libération du fondateur de WikiLeaks Julian Assange. Image: sda

Un mois plus tard, la Suède rouvre son enquête de 2010 concernant l'allégation de viol faite sur l'une des deux femmes qu'Assange a rencontrées en 2010. Julian Assange risque cinq ans d'emprisonnement.

Mai 2019

17 nouvelles charges d'accusation



Le ministère américain de la justice dépose 17 nouvelles charges contre l'Australien. Il l'accuse d'avoir violé la loi sur l'espionnage en publiant des documents militaires et diplomatiques classifiés. Julian Assange risque jusqu'à 175 ans d'emprisonnement.

«Que ce cauchemar se termine une bonne fois pour toutes» Stella Moris, avocate de Julian Assange

Pour l'organisation WikiLeaks, cette annonce est une «folie» et la «fin du journalisme de sécurité nationale ainsi qu'un non-respect du premier amendement», déclare-t-elle dans un communiqué. Plusieurs manifestations sont organisées dans le monde en soutien à Julian Assange, en vertu de la liberté d'expression et du droit à l'information journalistique.

