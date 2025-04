Trump a battu un record et ça ne lui plaît pas du tout

Donald Trump dirige les Etats-Unis depuis plus de trois mois. L'heure est à un premier bilan. Et il faut reconnaître que le président a largement reculé dans les sondages.

Donald Trump vit son centième jour de mandat. Durant cette période, il n'a pas laissé de place à l'improvisation, tant sur le plan de la politique intérieure qu'extérieure. Ce cap est l'occasion pour les médias et les instituts de sondage d'examiner de plus près l'action de leur dirigeant.

Plusieurs enquêtes ont donc été publiées dimanche, notamment par le New York Times, le Washington Post, CNN, Fox News et d'autres. Les taux d'approbation de Trump varient, parfois en dessous de 40%, parfois juste en dessous de 45%.

Tous ces sondages sont rassemblés par le grand spécialiste des statistiques, Nate Silver, dans son Silver Bulletin. Il calcule ensuite une moyenne à partir de ces différentes données.

Cette vue d'ensemble offre une image plus claire par rapport aux résultats individuels. Elle donne un aperçu des opinions à propos du président.

Voici les résultats.

Trump est actuellement assez impopulaire auprès du peuple américain. Et cela ne fait qu'empirer. Depuis sa prise de pouvoir, l'approbation de son travail en tant que locataire de la Maison-Blanche ne cesse de s'effondrer.

Alors que, selon le Silver Bulletin, il récoltait encore 51,6% d'avis favorables le 21 janvier, il n'en obtient plus que de 44,1% à l'aube des 100 jours. Cela représente une baisse de 7,5 points de pourcentage.

A l'inverse, le sentiment de rejet ne cesse, lui, d'augmenter. Alors qu'à la mi-janvier, 40% des sondés n'appréciaient pas la politique du républicain, elles sont désormais 53,2%, et la tendance affiche une hausse.



La désapprobation à l'égard de Trump est donc plus élevée à 100 jours qu'au même moment lors de son premier mandat, en 2017.

Si l'on regarde les différents sondages des médias américains, le tableau se recoupe avec le Silver Bulletin: partout, les valeurs s'effondrent, que ce soit dans le New York Times, sur CNN ou sur Fox News.

Et comme le montre le sondage de CNN, le désaveu s'étend à tous les groupes démographiques. Ainsi, ses scores baissent entre autres chez les femmes, les électeurs indépendants et les Latinos.

Un coup d'œil sur l'approbation nette (c'est-à-dire les valeurs d'approbation par rapport aux valeurs de rejet) mène à une conclusion similaire.

Alors que le taux net était encore de plus 11,7% lors de l'arrivée à la Maison-Blanche, cette valeur a chuté bien en dessous de 0. Elle se situe actuellement à -9,1%. «Ce taux ne dépasse plus que 0,3 point de pourcentage celui de Trump à la même période lors de son premier mandat», commente l'expert.

La comparaison avec les scores de ses prédécesseurs permet de l'affirmer: Donald Trump est plus impopulaire que n'importe quel autre dirigeant de l'histoire récente.

Ses valeurs lors de son deuxième mandat sont certes encore légèrement supérieures à celles du premier, mais les chiffres varient en fonction des sondages. Certains attribuent au républicain en exercice une cote légèrement plus haute pour son deuxième mandat par rapport au premier. D'autres disent l'inverse.

En prenant en compte le sondage du Roper Center et le Silver Bulletin, on constate que Trump obtient actuellement un soutien à peine supérieur par rapport à 2017 (44% contre 42%).

Il est toutefois le seul de ces dernières décennies dont le taux d'approbation est passé sous la barre des 45% après 100 jours, et ce aussi bien la première que la deuxième fois.

Au total, seuls George W. Bush Jr. (deuxième mandat), Bill Clinton (premier mandat), Gerald Ford et Richard Nixon (deuxième mandat) ont obtenu un taux inférieur à 50%. La cote du prédécesseur de Trump, Joe Biden, par exemple, atteignait 61% à ce moment.



Le New York Times met en évidence cinq points:

C'est surtout ce dernier point qui ne devrait pas plaire au milliardaire. Sa victoire de l'année dernière reposait fortement sur la croyance de l'électorat qu'il était le seul à pouvoir maîtriser l'économie - et ce alors que le pays n'était pas du tout en mauvaise posture dans ce domaine sous le gouvernement Biden. Mais cet espoir commence à s'effriter. L'enquête du New York Times révèle qu'une majorité des sondés estime que l'économie s'est plutôt détériorée que l'inverse depuis son entrée en fonction. 55% ont indiqué désapprouver l'attitude de Trump vis-à-vis de l'économie. Le NYT en tire donc la conclusion suivante:

La même image se dégage ailleurs: chez Fox News, 56% et chez le Washington Post même 60% désapprouvent son approche.

Là où il s'en sort le mieux, c'est en matière d'immigration. Mais même sur ce thème, un thème central de sa campagne et de sa présidence actuelle, l'approbation ne dépasse pas 50% dans la plupart des sondages.

Dans celui du New York Times (47%), du Washington Post (46%) et de Fox News (47%), il obtient moins de 50% d'opinions favorables sur ce sujet, 53% sur CNN.



En outre, les électeurs républicains restent majoritairement fidèles à Trump. Selon le sondage du Washington Post, huit républicains sur dix sont satisfaits du travail de leur représentant, mais son succès diminue chez les électeurs indépendants, qui votent plutôt républicain (actuellement 33% en faveur contre 58% de rejet).

Dans le sondage de CNN également, la plupart des républicains demeurent acquis à la cause du milliardaire. 86% des électeurs valident son travail après 100 jours.

Donald Trump est notoirement obsédé par les sondages, tout le monde le sait. Rien donc d'étonnant à ce qu'il ait réagi dans un long post sur son réseau Truth Social:

Pour ceux qui ont la flemme, on a traduit juste en dessous 👇