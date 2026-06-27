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Un passeport américain à l’effigie de Donald Trump fait polémique

Un passeport américain à l’effigie de Donald Trump fait polémique

A l’approche du 250e anniversaire de la Déclaration d’indépendance, la Maison-Blanche a dévoilé un passeport en édition limitée portant le portrait du président américain.
27.06.2026, 06:5927.06.2026, 06:59
La Maison-Blanche a dévoilé un passeport en édition limitée portant le portrait du président américain.
Une initiative inédite qui ravive les accusations de culte de la personnalité.Image: TRUMP/TRUTH SOCIAL

Le président américain Donald Trump a dévoilé vendredi l'image d'un nouveau passeport américain en édition limitée sur lequel figure son portrait. Le document a été édité à l'occasion du 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis.

«Le nouveau passeport des Etats-Unis qui dit 'Bienvenue, mais soyez sages.»
Donald Trump

L'image montre le président américain au regard noir, appuyé sur son bureau avec sa signature et derrière le texte de la Déclaration d'indépendance. Elle semble s'inspirer d'un portrait réalisé par le photographe de la Maison-Blanche Daniel Torok.

Culte de la personnalité

Sur la deuxième page, on retrouve un tableau représentant la signature de la Déclaration d'indépendance en 1776, accompagné de la phrase «Etats-Unis d'Amérique 250». La Maison-Blanche a également publié cette image avec la légende «passeport patriote».

Aucun président américain en poste n'a jamais figuré sur les passeports. Cette annonce s'inscrit dans une série de décisions visant à apposer l'empreinte de Donald Trump sur de nombreux bâtiments ou symboles des Etats-Unis, suscitant des accusations de culte de la personnalité.

La signature de Donald Trump va également figurer sur les futurs billets de banque américains, une première pour un président des Etats-Unis en exercice. (dal/ats/afp)

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