Un puma tue un homme en Californie, une première en 20 ans

Sans compter le drame de samedi, les autorités de Californie ont recensé 22 personnes attaquées par des pumas depuis 1986, et trois décès, le dernier remontant à 2004. Espèce «spécialement protégée» en Californie depuis 1990, le puma peut mesurer jusqu'à 170 cm de long et peser jusqu'à 75 kg. (ats)

Le plus jeune, souffrant «de graves lacérations au visage», s'est éloigné pour passer un appel d'urgence. Des recherches ont été lancées pour retrouver son frère et les policiers ont découvert «un puma accroupi près d'un individu au sol». Des coups de feu pour effrayer l'animal ont été tirés en l'air.

Ils «ont fait ce qu'on leur a toujours appris, ils ont levé les bras en l'air pour sembler plus grands» et ont crié en direction du félin, Wyatt ayant même jeté son sac à dos vers l'animal pour tenter de le faire déguerpir. Mais au lieu de cela, le puma s'est jeté sur les deux frères et après une lutte au sol, a réussi à mordre le grand frère au cou.

Un ours brun se promène en ville et attaque les habitants

William est confronté au test ultime

Après trois semaines de pause aux côtés de sa femme et de leurs trois enfants, William s'apprête à affronter les mois les plus difficiles de son mandat de prince de Galles. Un équilibre délicat, si ce n'est précaire, entre son rôle régalien et celui de père de famille, dans un palais de Kensington qui n'est pas réputé pour sa stabilité.

On ignore à quoi vaquent les pensées de William, le soir venu, une fois les enfants couchés, sa femme embrassée, la lumière éteinte et sa tête posée sur l'oreiller. Un gros melting-pot, sans doute, entre préoccupations privées, professionnelles et publiques. Qu'on l'adule ou qu'il nous insupporte, qu'il nous fascine ou nous laisse indifférents, il faut reconnaître à l'héritier du trône qu'il traverse l'une des périodes les plus intenses et les plus complexes de sa vie. Une période jalonnée de dilemmes et d'inconnues qu'on ne souhaite à personne.