Environ 50 loups ont été tués dans les deux derniers mois en Suisse

Depuis que la Confédération a autorisé les tirs préventifs, il y a deux mois, environ 50 loups ont été abattus. C'est ce qu'affirment ce mercredi des organisations environnementales.

Environ 50 loups - dont deux meutes complètes - ont été tués dans le cadre des tirs préventifs autorisés par la Confédération, ont indiqué Bird Life Suisse, le Groupe Loup Suisse (GLS), Pro Natura et le WWF mardi dans un communiqué. La période de deux mois ouverte pour cette mesure controversée arrive à échéance ce mercredi.

L'ordonnance sur la chasse adoptée «à la hussarde» a déjà de «sérieuses conséquences», déplorent les organisations environnementales. Qui affirment:

«Le loup, espèce protégée par la loi, a été rétrogradé au rang de nuisible»

Les chiffres se basent sur les statistiques publiées par les cantons, a indiqué à Keystone-ATS le responsable de l'information de Pro Natura, Nicolas Wüthrich. Il s'agit d'une approximation qui sera affinée lorsque les données cantonales définitives seront disponibles.

Les quatre organisations de protection de la nature regrettent qu'une «régulation expéditive des loups» ait été privilégiée à la protection des troupeaux. Et cela malgré le fait que cette dernière mesure se soit révélée «efficace» pour réduire le nombre d'animaux tués par le canidé. Les chiffres montrent que 80% des attaques de loup ont lieu sur des troupeaux non protégés, indiquent-elles encore.

Parmi les «dérives» et «mesures absolument disproportionnées» pointées par le groupe figurent 23 loups grisons dans le viseur bien qu'ils n'aient tué que 5 moutons en tout. Egalement critiquée, l'autorisation de tir pour la meute valaisanne du Nanztal qui a principalement attaqué du bétail en situation non protégée.

Tirs suspendus

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la modification de la loi sur la chasse, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) avait autorisé fin novembre des tirs de régulation dans cinq cantons pour 12 meutes. Les tirs concernant sept meutes de loups - trois en Valais et quatre dans les Grisons - ont été suspendus après un recours déposé mi-décembre auprès du Tribunal administratif fédéral.

Les organisations recourantes - Pro Natura, le WWF, Bird Life Suisse et le Groupe Loup Suisse - estiment que la Confédération et les cantons piétinent le principe de proportionnalité en voulant ces mises à mort, soulignant le rôle important du loup dans l'écosystème forestier.

«Il existe dans la plupart des cantons une volonté et des compétences professionnelles pour un travail équilibré» en lien avec le loup, relèvent les organisations. Elles appellent l'OFEV à ouvrir une consultation sur l'ordonnance sur la chasse «en bonne et due forme» et «basée sur les faits».

L'OFEV a annoncé que le Conseil fédéral ouvrirait au printemps la consultation sur le deuxième volet de l'ordonnance relative à la modification de la loi sur la chasse. (ats)