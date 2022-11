Les Etats-Unis votent: les «élections du destin» en 13 images

De Washington à la Virginie, la population américaine s'est rendue aux urnes ce mardi 8 novembre afin de voter dans le cadre des élections de mi-mandat.

En Amérique, ce 8 novembre 2022 n'est pas une date comme les autres: c'est le jour des élections ; le election day, comme on dit là-bas.

Et ces dernières sont âprement disputées dans le pays. L'équilibre des pouvoirs au Congrès, dans les législatures des États et au sein des postes de gouverneurs pourrait être modifié et ainsi avoir un impact majeur sur les activités du gouvernement américain au cours des deux prochaines années.

Sauf que les électeurs n'ont jamais eu aussi l'air détendus:

Un officier remettant un bulletin de vote à un électeur. Le 8 novembre 2022, dans l'État du Maine. image: keystone

Cet électeur n'a visiblement pas envie de cacher pour qui il vote. Le 8 novembre 2022, dans l'État de Virginie. image: keystone

Une juive orthodoxe en train de voter. Le 8 novembre 2022, dans un arrondissement de Brooklyn, à New York. image: keystone

Kash n'a que trois ans, mais il s'entraîne déjà pour plus tard avec son bulletin dans l'isoloir. Le 8 novembre 2022, à la Nouvelle-Orléans image: keystone

Ce mardi 8 novembre, ce sont des feuilles de papier et non des balles que l'on met au panier. Le 8 novembre 2022, à Saint-Paul. image: keystone

Ces mariachis jouent pour les électeurs devant le City/County Building. Le 8 novembre 2022, à Denver. image: keystone

Élection ont même eu lieu dans les laveries automatiques: pendant que les gens votent derrière elle, Stella Lopez charge de l'argent sur sa carte de blanchisserie. Le 8 novembre 2022, à Chicago image: keystone

Un électrice ayant terminer de voter alors qu'un autre vient tout juste de commencer. Le 8 novembre 2022, à Chicago. image: keystone

Il est également possible de voter en dehors des bureaux de vote via des «dropbox». Le 8 novembre 2022, à Denver. image: keystone

Un homme en train de se diriger vers les «élections du destin». Le 8 novembre 2022, à Milwaukee. image: keystone

Des employés de la Denver Elections Division vidant une boîte de dépôt de bulletins de vote. Le 8 novembre 2022, dans le centre-ville de Denver. image: keystone

Il choisit... Dans l'État du Minnesota. image: keystone

... ou il a déjà choisi. Le 8 novembre 2022, dans l'État de l'Illinois. image: keystone

(yam)