Cette école ne peut pas éteindre la lumière depuis 2021 et ça coûte une fortune

Depuis août 2021, des milliers d'ampoules éclairent non-stop un lycée américain à cause d'un système informatique défectueux. La résolution du problème se compte à au moins un million de dollars.

C'est le comble pour une période profondément marquée par la pénurie d'énergie mondiale. Depuis août 2021, les lumières du lycée Minnechaug Regional, aux Etats-Unis, sont allumées nuit et jour. D'après BFM TV qui a dévoilé l'information mercredi, l'établissement du Massachusetts qui accueillent quelques 1200 élèves est en proie à un problème informatique «insoluble».

Perte de 1,2 million de dollars

Ce serait plus précisément 7000 ampoules qui tourneraient continuellement à plein régime. Une situation qui représente un coût mensuel non négligeable, et à la charge du contribuable de:

«milliers de dollars par mois, en moyenne» Aaron Osborne, responsable du lycée Minnechaug Regional. nbc

L'école, qui a peiné à contacter l'installateur initial pendant plusieurs mois, a finalement appris dans un devis que le montant total des réparations s'élevait à environ 1,2 million de dollars. L'offre n'a toutefois pas été retenue «étant donné l'ampleur du potentiel chantier», a déclaré le lycée américain dans une correspondance adressée aux autorités locales en janvier 2023 après en avoir déjà envoyé une quatre mois plus tôt.

Réparations dès 2023

Lundi 23 janvier, Aaron Osborne, un responsable du lycée Minnechaug Regional, s'étant entretenu avec la chaîne NBC a annoncé qu'un nouvel équipement avait été installé dans l'établissement et devrait être mis en route pour février 2023.

Le problème s'inscrit dans une période profondément marquée par la pénurie d'énergie mondiale qui dure depuis plusieurs mois. Nombreux sont les pays occidentaux à avoir opté pour des économies drastiques de leur utilisation de l'électricité. En Suisse, le Conseil fédéral a indiqué réduire sa consommation d'au moins 10% par rapport à la moyenne des cinq dernières années, si les prochains mois venaient à se détériorer. (mndl)