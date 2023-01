Image: Shutterstock

Dans 23 jours, l'Europe n'aura plus de diesel russe: est-elle prête?

Les importations de ce précieux carburant depuis les raffineries de Russie sont bientôt terminées. L'Europe est-elle prête à faire face à la fin des livraisons?

Le 5 février, l'Europe devra trouver l'équivalent de 14 000 piscines olympiques de diesel pour abreuver son marché. En effet, les importations de ce précieux carburant depuis la Russie seront interdites. Le but? Sanctionner Moscou pour son attaque en Ukraine en la privant de juteuses rentrées financières susceptibles d'alimenter sa machine de guerre. Les conséquences? Un défi monumental pour le bloc européen.

L'UE a, en effet, importé environ 220 millions de barils de diesel de Russie en 2022, selon Bloomberg. Le carburant est vital, car il nourrit l'économie du Continent: les voitures, les camions, les navires, les équipements de construction et de fabrication, etc. Tout fonctionne au diesel.

Alors qu'en 2021, l'ensemble de ce carburant – ou presque – provenait de Russie, fin décembre 2022, cette dépendance était déjà tombée à 40%. Rappelons que le diesel est un produit du pétrole, il s'agit donc de le raffiner et par conséquent de posséder une industrie capable de la faire. Dans ce contexte, ce ne sont pas forcément les pays producteurs de pétrole qui le transforment. Pour l'heure, l'UE a pu se départir de sa dépendance russe en partie grâce aux hausses des livraisons d'Arabie saoudite et d'Inde.

Si certains pensent qu'à l'avenir les approvisionnements russes restants peuvent être couverts par des barils venus d'ailleurs, d'autres sont plus pessimistes.

Et si le salut venait de la Chine?

L'endroit le plus évident où l'Europe peut obtenir plus de diesel est le Moyen-Orient, car il est assez proche, en particulier des pays riverains de la mer Méditerranée. Abu Dhabi National Oil Co. a, par exemple, déjà conclu un accord pour approvisionner l'Allemagne.

L'Inde et les Etats-Unis, deux gros fournisseurs, ont de leur côté intensifié leurs expéditions. Les raffineurs américains devraient d'ailleurs produire un volume record de distillats cette année (une catégorie de carburant qui comprend le diesel utilisé dans les camions et les automobiles).

Mais c'est bien de la Chine que pourrait venir le salut de l'Europe. Mark Williams, directeur de recherche chez Wood Mackenzie Ltd, l'affirme:

«Le pays détient la clé de toute la capacité de raffinage excédentaire dans le monde»

Les exportations chinoises pourraient être de 400 000 à 600 000 barils par jour ce premier semestre, estime l'expert. C'est un volume similaire à ce que l'UE et le Royaume-Uni risquent de perdre avec la Russie.

Les spécialistes mettent toutefois en garde: la Chine a parfois choisi de donner la priorité à son environnement plutôt qu'aux profits tirés de l'exportation de carburant.

La fin du diesel russe pourrait avoir des conséquences néfastes

De son côté, si la Russie ne trouve pas suffisamment d'acheteurs, que va-t-il se passer? Potentiellement, une hausse générale des prix. En effet, si la production des raffineries russes devait massivement ralentir faute de débouchés, cela réduirait l'offre sur le marché mondial. Et par conséquent, le diesel se raréfiant, son prix grimperait.

En parlant d'horizon bouché pour la Russie, rappelons encore que de nombreux armateurs hésiteront à enfreindre les sanctions occidentales à venir. En effet, ces dernières stipuleront que le prix de ces cargaisons ne peut pas dépasser un niveau plafonné. Ce dernier est actuellement discuté par le G-7 (les sept pays les plus industrialisés: Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni ainsi que l'Europe).

Pour rappel, le baril de pétrole a été plafonné à 60 dollars par l'organisation. Un mécanisme similaire pourrait être mis en place avec le diesel.

Le rôle surprenant des Turcs

La Turquie ne fait pas partie de l'UE. Elle pourrait donc, en théorie, importer de grands volumes de diesel russe – elle en consomme déjà une quantité substantielle – et l'utiliser ensuite pour approvisionner son marché intérieur.

En contrepartie, le diesel non russe qu'elle fabrique dans ses propres raffineries pourrait être vendu à l'UE, potentiellement à un prix beaucoup plus élevé.

Le véritable enjeu qui décidera de la hausse ou non de la valeur du diesel sera la demande pour cette fin d'hiver. La douceur du climat en Europe a eu un impact positif sur la demande. En effet, il a probablement réduit la consommation de mazout (un type de diesel) dans les foyers. (jah)