Les téléphones à clapet vous ont-ils manqués?

Je reviiis! Je n'ai jamais eu autant de charisme que lorsque je retournais l'écran de mon natel pour répondre à un appel. Non! Et puis quoi encore? Les walkmans et les télévisions à antennes vont renaître d'entre les morts aussi? Je ne les ai jamais connus, mais j'avoue qu'une batterie qui tient presque un mois me séduit pas mal.