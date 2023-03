Affaire Epstein: son gestionnaire de fortune accusé de l'avoir couvert

Inculpé et arrêté en 2019 pour avoir organisé, pendant plusieurs années, un réseau constitué de dizaines de jeunes filles sous son emprise et avec lesquelles il avait des rapports sexuels dans ses nombreuses propriétés, il s'était suicidé en prison quelques semaines plus tard, avant d'être jugé. (ats/jch)

«Dans la mesure où Staley était au courant des abus sexuels commis par Epstein, y a participé ou en a été témoin, et qu'il ne les a pas signalés à JPMorgan, qu'il les a activement dissimulés ou qu'il a fait de fausses déclarations à JPMorgan, Staley, et non JPMorgan, est responsable des préjudices qu'Epstein a pu causer à la plaignante»

JPMorgan accuse aussi son ancien gestionnaire de fortune, salarié entre 1979 et 2013, d'avoir enfreint ses obligations fiduciaires, notamment en ne rapportant pas certains faits pouvant endommager «ses finances ou sa réputation».

Dans des documents judiciaires déposés mercredi devant un tribunal de New York, JPMorgan réfute ces accusations. Si la banque devait être condamnée à verser des indemnités, Jes Staley devrait en être responsable, affirme l'établissement.

Les plaignants affirment que JPMorgan savait que celui qui fut également le compagnon de la jet-setteuse Ghislaine Maxwell enfreignait la loi. Ils accusent en particulier Jes Staley, 66 ans, de l'avoir protégé et d'avoir fait en sorte qu'il puisse payer ses victimes.

Une femme, dont l'identité n'a pas été dévoilée, et le gouvernement des îles Vierges américaines ont attaqué l'établissement à la fin 2022, lui reprochant d'avoir facilité les agissements du milliardaire, en lui permettant de financer ses activités.

Mourad Battikh, l'avocat qui veut la peau de Pierre Palmade

Disons plutôt qu'il cherche d'abord à faire entendre (et gagner) ses clients. Des victimes, toujours. En ce moment, tout le monde se l'arrache, même ceux qui n'en ont pas les moyens. Dans l'affaire Palmade, comme pour celle de Jubillar ou de Leslie et Kévin, Me Battikh, 38 ans, travaille comme un personnage Netflix: tous les coups (légaux) sont permis.

Il y a un petit côté Saul Goodman chez Mourad Battikh. Malice, débrouille, bagout. On l'imagine volontiers pied au plancher, dans une caisse déglinguée, avec un café et trois dossiers brûlants sur le tableau de bord. Comme lorsqu'il défendait un couple d'Asiatiques à deux doigts de croupir en détention provisoire. «Je fouille la procédure, je trouve une adresse au fin fond du 93. Il est 22 heures, j’y vais. J’enjambe le portail, je discute avec des riverains. Ils me donnent une autre adresse. Je finis par retrouver les enfants», confiait l'homme au Figaro. Circulez, il y a procès.