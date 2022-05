6 raisons loufoques des tueries dans les écoles (selon les Républicains)

Pour les républicains, farouchement attaché au 2e amendement, les raisons de la tuerie d'Uvalde, qui a coûté la vie à 19 enfants d’une école primaire au Texas, n'ont rien à voir avec l'accès aux armes. Les coupables? Le porno, les portes ou encore la guerre en Ukraine. Florilège.

C'est un thread Twitter qui fait à la fois rire et pleurer. Alexandre Afonso, qui se présente comme professeur agrégé de politique publique à l'université de Leiden aux Pays-Bas, s'est amusé à lister quelques déclarations d'une série d'élus républicains sur les tueries dans les écoles aux Etats-Unis. La fusillade l'Uvalde est un drame qui a, rappelons-le, coûté la vie à 19 enfants d'une école primaire texane.

Alors que le débat sur l'accès aux armes à feu fait (de nouveau) rage aux Etats-Unis, certains pro-gun mettent depuis des années beaucoup d'énergie à dénicher les «vrais» coupables des tueries dans les écoles. En voilà six, dégotés dans les médias américains.

Les portes

Quelques heures après la tragédie, le célèbre sénateur républicain Ted Cruz, proche de Donald Trump, a été un peu secoué, notamment par un reporter anglais de Sky News. Alors qu'il refusait mordicus d'évoquer la législation légère en matière d'armes à feu, il a fini par dire que c'est à cause de la porte arrière non-verrouillée de l'école qu'il y a eu une tuerie à Uvalde. Pour faire court, il faudrait mettre «une seule porte principale, à l'extérieur et une autre à l'intérieur». Entre les deux? «Des policiers lourdement armés.»

Ted Cruz n'est pas tout seul à croire qu'une porte peu donner naissance, toute seule, à une fusillade mortelle dans une école. Le lieutenant-gouverneur du Texas, Dan Patrick, chrétien évangélique et fou furieux de la gâchette, a aussi déclaré dans la foulée de la tragédie que «moins il y a de portes dans une école, moins il y a de fusillades». Simple non?

La guerre en Ukraine

Déjà, en 2019, «les démocrates ont bloqué une proposition visant à armer les enseignants avec l'argent public». Pas bien! Mais ce que dénonce avec force l'éditorialiste (très) à droite Tristan Justice, c'est qu'au lieu «d'armer et de protéger» les écoles du pays, le «Congrès a armé l'Ukraine à la place».

Pour certains républicains, tout est de la faute de Zelensky. Même dans les écoles américaines.

Les enfants vont à l'école

Il y a des tueries à l'école? Déménageons l'école à la maison! Le fait que les enfants doivent se rendre physiquement dans leur classe, c'est dangereux. Parce que, bon, aller en cours tue. Et les flingues protègent.

Là, pour bien comprendre jusqu'où les pro-guns peuvent aller pour affirmer que les armes ne sont en rien responsables des tueries aux Etats-Unis, on est obligé de vous proposer tout un passage de cet éditorial de The Federalist:

«Les écoles devraient être un lieu d'apprentissage sûr pour les enfants, mais dire "les armes à feu n'ont pas leur place ici" ne fait qu'empêcher les personnes soucieuses de l'intérêt de protéger les enfants. À la maison, les parents n'ont pas à se soucier de franchir des obstacles bureaucratiques pour protéger leurs enfants d'une balle, du traumatisme de voir leurs camarades de classe se faire massacrer ou même d'exercices de tir terrifiants. Ils vivent et enseignent dans un environnement contrôlé où les armes peuvent être portées en toute sécurité pour l'autodéfense ou enfermées lorsqu'elles ne sont pas utilisées.»

Le rap (et les jeux vidéos)

Deux vieux classiques! La musique et le gaming. Deux coupables idéaux pour tout un tas de mauvaises expériences que rencontre la jeunesse américaine aujourd'hui. L'élu républicain Ronny Jackson, membre du Congrès, a donné son avis sur la tuerie d'Uvalde, (forcément) sur Fox News. Et manifestement, le rap, c'est «horrible». (Mais aussi internet, plus globalement.)

«Les enfants sont exposés à des choses horribles de nos jours. Je pense aux trucs horribles qu'ils entendent quand ils écoutent de la musique rap, les jeux vidéo qu'ils regardent dès leur plus jeune âge avec toute cette violence. C'est horrible tout ça» Ronny Jackson.

Lorsqu'il était enfant, Ronny Jackson pouvait compter sur «la famille, la communauté et l'église». Aujourd'hui, tout ça «n'existe plus chez les jeunes».

Pour l'élu républicain, c'est certain: tant qu'il peut compter sur son fusil semi-automatique AR-15, il est content. On rappelle que c'est le flingue le plus souvent utilisé pour les tueries dans les écoles. (Comme ça, en passant.)

Le gauchisme

«Les armes ne tuent pas les gens, c'est le libéralisme qui le fait.» En 2013, l'animateur radio Rush Limbaugh, conservateur et fana de flingues, avait réagit à une énième fusillade dans un lycée du Colorado, faisant deux blessés graves. L'auteur s'était donné la mort dans la foulée.

«Les médias ne veulent pas que vous le sachiez. Mais pratiquement tous ces jeunes qui tuent dans des écoles sont inspirés par quelque chose en rapport avec le gauchisme, le socialisme, ce que vous voulez» Rush Limbaugh, animateur radio.

Dans un article du Denver Post, les camarades de classe du tueur avaient déclaré «qu'il n'aimait pas les républicains». Manifestement, c'est suffisant pour glisser le gauchisme dans un fusil, comme on le ferait d'une balle.

L'animateur est décédé le 17 février 2021 à Palm Beach, en Floride. Il avait 70 ans.

Le porno en épiceries

C'est la plus célèbre des raisons. Et ça ne date pas de la tuerie d'Uvalde. Pour Diane Black, le porno dans les échoppes serait la «cause première» des fusillades dans les écoles aux Etats-Unis. Voilà.

«C'est disponible sur les étales, quand vous entrez dans une épicerie. Okay, vous devez lever la main pour l'atteindre, mais il y a de la pornographie là.» En mai 2018, cette élue du Tennessee à la Chambre des représentants des États-Unis, de 2011 à 2019, a voulu démontrer que le X en DVD dans les épiceries était plus dangereux que des armes facilement accessibles.