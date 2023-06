Washington: un nouvel accord avec Taïwan risque de rendre furieux Pékin

Le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden. Keystone

En plus de leur soutien militaire, les Américains continuent à renforcer leurs relations d'affaires avec les Taïwanais, au grand dam du gouvernement chinois.

Plus de «International»

La Chambre des représentants a approuvé mercredi un accord visant à renforcer les relations économiques des Etats-Unis avec Taïwan. Ce vote risque de provoquer l'ire de Pékin.

Pour être entériné, le texte, qualifié d'«historique» par Taipei, doit désormais être validé par le Sénat américain. Concrètement, l'accord signé le 1er juin vise à développer les échanges commerciaux entre les deux pays, en harmonisant les contrôles douaniers, fluidifiant une série de normes et en instaurant des dispositifs anti-corruption.

Liés depuis 1994 par «un cadre» pour le commerce et les investissements, les Etats-Unis sont le plus important partenaire et fournisseur d'armes de Taïwan. Washington et Taipei avaient lancé des discussions bilatérales en juin 2022, bravant Pékin.

De quoi renforcer les tensions: En «off», Biden traite le président chinois de dictateur

Car la Chine estime que l'archipel, peuplé de 24 millions d'habitants, est l'une de ses provinces qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949.

Elle voit avec mécontentement le rapprochement à l'oeuvre ces dernières années entre les autorités taïwanaises et le gouvernement américain, qui fournit à l'île un soutien militaire face aux Chinois depuis plusieurs décennies. (ats/jch)