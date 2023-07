Une ex-disciple de Charles Manson libérée après 53 ans de prison

A la fin mai, une cour d'appel de Californie a annulé ce veto. Les juges ont estimé qu'il n'y avait «aucune preuve permettant d'étayer les conclusions du gouverneur». Ils ont souligné son comportement de détenue exemplaire et ses «décennies de thérapie».

Leslie van Houten, ex-disciple du sanguinaire «gourou» Charles Manson, est sortie de prison mardi après avoir passé plus de 50 ans derrière les barreaux, ont confirmé les autorités de Californie. Elle avait été reconnue coupable d'avoir participé à deux meurtres.

