Solde migratoire négatif aux Etats-Unis: une première en 50 ans

FILE - An information packet and an American flag are placed on a chair at the U.S. Citizenship and Immigration Services Miami Field Office on Aug. 17, 2018, in Miami. (AP Photo/Wilfredo Lee, File) Mi ...
Selon les estimations des auteurs du rapport, la migration nette vers les Etats-Unis devrait se situer entre -10 000 et -295 000 en 2025.Keystone

Les Etats-Unis ont enregistré un solde migratoire négatif en 2025, une première depuis au moins 50 ans, selon un rapport publié mardi par la Brookings Institution.
14.01.2026, 17:2214.01.2026, 17:22

En 2025, le nombre de personnes ayant quitté les Etats-Unis a été supérieur à celui des immigrants qui y sont entrés, relève cette étude.

«La première année du second mandat de Trump a été marquée par des changements radicaux dans la politique d'immigration, entraînant un net ralentissement de la migration nette vers les Etats-Unis», écrivent les auteurs de l'étude.

«La migration nette a probablement été proche de zéro, voire négative, au cours de l'année civile 2025, une première depuis au moins un demi-siècle.»

«Bien qu'un fort degré d'incertitude politique subsiste, une migration nette négative en 2026 est également probable», ajoute-t-il. Selon les estimations des auteurs du rapport, la migration nette vers les Etats-Unis devrait se situer entre -10 000 et -295 000 en 2025.

Le rapport explique qu'un solde migratoire négatif aura «des conséquences importantes sur la macroéconomie» américaine.

Un ouvrier pose une question à Trump, il lui fait un doigt d'honneur

«Ces dernières années, la croissance de la population active née aux Etats-Unis a été faible et la quasi-totalité de la croissance de la population active est imputable aux flux migratoires», rappelle l'étude en notant que «les immigrants fournissent à la fois de la main-d'oeuvre et génèrent une demande de biens et de services».

Une baisse de l'immigration entraînera une croissance plus faible de l'emploi, du PIB et des dépenses de consommation, ont mis en garde les auteurs de l'étude. (sda/ats/blg/afp)

