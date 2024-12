Luigi Mangione est escorté hors du tribunal pénal de Manhattan, lundi 23 décembre 2024 à New York. Keystone

Luigi Mangione plaide non coupable

Luigi Mangione, principal suspect dans l’affaire de l’assassinat du PDG Brian Thompson, a plaidé non coupable ce lundi devant le tribunal de New York.

Plus de «International»

Luigi Mangione a plaidé non coupable ce lundi devant le tribunal de New York des charges de meurtre en tant qu’acte «terroriste» devant la justice new-yorkaise. Principal suspect dans l'assassinat du PDG Brian Thompson, il fait face à plusieurs chefs d’accusation, notamment de terrorisme et de meurtre au niveau fédéral.

Pour rappel, Brian Thompson, PDG de United Healthcare, avait été abattu en pleine rue le 4 novembre dernier. Les autorités avaient lancé une chasse à l’homme intensive qui a duré plusieurs jours avant que Luigi Mangione ne soit finalement arrêté dans l’État de Pennsylvanie.

La semaine dernière, le suspect a été transféré à New York, où il doit désormais répondre de ses actes devant la justice. (dab)