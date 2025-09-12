Charlie Kirk a été tué par balle lors d'un événement dans l'Utah. Keystone

Le tueur présumé de Charlie Kirk aurait été arrêté

Donald Trump assure que l'assassin présumé de l'influenceur conservateur est en garde à vue. Il aurait été dénoncé à la police par son père, alors qu'une conférence de presse est prévue dans les heures à venir.

Plus de «International»

Le président américain Donald Trump a assuré vendredi que le tueur présumé de l'influenceur conservateur Charlie Kirk avait été arrêté. L'homme aurait été signalé à la police par des proches.

Le portrait de Charlie Kirk 👇 Qui était Charlie Kirk, voix majeure du trumpisme?

«Je pense, avec un haut degré de certitude, que nous l'avons en détention», a déclaré le président américain dans une interview avec la chaîne de télévision Fox News. Il a ajouté que «quelqu'un de très proche l'a(vait) dénoncé».

Selon les médias américains, c'est le père de la personne placée en garde à vue qui a coopéré avec les enquêteurs, a déclaré Trump.

Deux sources ont déclaré que l'homme en détention avait avoué à son père qu'il était le tireur, selon CNN.

Donald Trump a reconnu n'avoir reçu que des brèves informations au sujet du tireur. Il a déclaré: «Je vous donne simplement ce que j'entends.»

En complément, une conférence de presse sur les dernières informations concernant l'enquête sur la fusillade. (jzs/afp/svp)

Développement suit