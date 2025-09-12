en partie ensoleillé17°
Le tueur présumé de Charlie Kirk a été arrêté, dit Trump

Charlie Kirk est un influenceur-dàbatteur très apprécié des jeunes Républicains.
Charlie Kirk a été tué par balle lors d'un événement dans l'Utah.Keystone

Le tueur présumé de Charlie Kirk aurait été arrêté

Donald Trump assure que l'assassin présumé de l'influenceur conservateur est en garde à vue. Il aurait été dénoncé à la police par son père, alors qu'une conférence de presse est prévue dans les heures à venir.
12.09.2025, 14:1412.09.2025, 15:43
Plus de «International»

Le président américain Donald Trump a assuré vendredi que le tueur présumé de l'influenceur conservateur Charlie Kirk avait été arrêté. L'homme aurait été signalé à la police par des proches.

Le portrait de Charlie Kirk 👇

Qui était Charlie Kirk, voix majeure du trumpisme?

«Je pense, avec un haut degré de certitude, que nous l'avons en détention», a déclaré le président américain dans une interview avec la chaîne de télévision Fox News. Il a ajouté que «quelqu'un de très proche l'a(vait) dénoncé».

Selon les médias américains, c'est le père de la personne placée en garde à vue qui a coopéré avec les enquêteurs, a déclaré Trump.

Deux sources ont déclaré que l'homme en détention avait avoué à son père qu'il était le tireur, selon CNN.

Donald Trump a reconnu n'avoir reçu que des brèves informations au sujet du tireur. Il a déclaré: «Je vous donne simplement ce que j'entends.»

En complément, une conférence de presse sur les dernières informations concernant l'enquête sur la fusillade. (jzs/afp/svp)

Développement suit

Il arrête des dealers déguisés en ours en peluche
Video: watson
