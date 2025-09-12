Le tueur présumé de Charlie Kirk aurait été arrêté

Le président américain Donald Trump a assuré vendredi que le tueur présumé de l'influenceur conservateur Charlie Kirk avait été arrêté. L'homme aurait été signalé à la police par des proches.
«Je pense, avec un haut degré de certitude, que nous l'avons en détention», a déclaré le président américain dans une interview avec la chaîne de télévision Fox News. Il a ajouté que «quelqu'un de très proche l'a(vait) dénoncé».
Selon les médias américains, c'est le père de la personne placée en garde à vue qui a coopéré avec les enquêteurs, a déclaré Trump.
Deux sources ont déclaré que l'homme en détention avait avoué à son père qu'il était le tireur, selon CNN.
Donald Trump a reconnu n'avoir reçu que des brèves informations au sujet du tireur. Il a déclaré: «Je vous donne simplement ce que j'entends.»
En complément, une conférence de presse sur les dernières informations concernant l'enquête sur la fusillade. (jzs/afp/svp)
Développement suit