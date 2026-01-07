ChatGPT a ruiné leur mariage
En avril 2025 à Zwolle, dans le nord des Pays-Bas, un couple a demandé à une connaissance de célébrer leur union, en tant qu'officier d'état civil d'un jour. C'est autorisé sous certaines conditions dans le pays, en présence d'un vrai officier d'état civil de la commune.
Comme les mariés souhaitaient une cérémonie décontractée, cette connaissance a rédigé un discours à l'aide de... ChatGPT, est-il écrit dans le jugement du tribunal de Zwolle, publié mardi.
«Promettez-vous d'être aux côtés de [nom de la femme (non divulgué pour des raisons de confidentialité)] aujourd'hui, demain et pour toujours?» a-t-on demandé à l'homme lors de la cérémonie. «De rire ensemble, de grandir ensemble et de vous aimer quoi qu'il arrive ?»
A-t-il été demandé à la femme.
«Une équipe, un couple fou»... Mais illégal
Puis le couple a été déclaré «non seulement mari et femme, mais avant tout une équipe, un couple fou, l'amour de l'autre et le foyer de l'autre !» Ainsi, la cérémonie de mariage n'était pas conforme à la loi, a estimé le tribunal.
Cet article stipule que les futurs époux déclarent qu'ils rempliront toutes les obligations légales liées au mariage.
Est-il écrit dans le jugement.
Il l'a fait rédiger par ChatGPT
Selon le couple, l'erreur — induite donc par le discours écrit par l'IA — était indépendante de leur volonté et l'officier d'état civil présent a omis de la leur signaler lors de la cérémonie.
Avançant que la perte de la date du mariage avait un impact émotionnel important, le couple a demandé au tribunal de lui permettre de conserver la date initiale du mariage ou de la faire reconnaître administrativement comme telle.
A cependant estimé la justice, intransigeante.
