La Maison-Blanche a remis ça
Mais où finit donc la politique américaine et où commence le surnaturel? La communication officielle d’une puissance nucléaire, épisode 462.
Dimanche soir, le compte officiel de la Maison Blanche sur X a publié une vidéo générée par intelligence artificielle montrant Donald Trump en Green Lantern, bague lumineuse au doigt, costume vert et regard de sauveur de l’humanité.
Pendant 27 secondes, le président américain utilise ses nouveaux pouvoirs pour matérialiser une immense construction verte le long d’une frontière désertique, avant d’apparaître devant un paysage industriel estampillé «American Manufacturing», puis au milieu de navires de guerre, d’avions de chasse et autres hélicoptères. Le tout sur Flashing Lights de Kanye West, parce que «The sky is the limit», comme on dit là-bas.
La vidéo reprend également le célèbre serment des Green Lanterns, ces héros de DC Comics capables de créer à peu près n’importe quoi grâce à leur anneau. Le timing est bien choisi puisque HBO diffuse actuellement Lanterns, sa nouvelle série consacrée à cet univers.
Trump, cet homme pluriel
Et ce n’est même plus une surprise. En juillet 2025, la Maison Blanche l’avait déjà grimé en Superman, avec cape et costume bleu, accompagné du slogan «The symbol of hope. Truth. Justice. The American Way». Trump a également été représenté armé d’un sabre laser à l’occasion du Star Wars Day.
THE SYMBOL OF HOPE.— The White House (@WhiteHouse) July 11, 2025
TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY.
SUPERMAN TRUMP. 🇺🇸 pic.twitter.com/fwFWeYonAq
La question n’est donc plus tellement de savoir si la Maison Blanche va recommencer, mais de pronostiquer sur le prochain.