Le président russe, Vladimir Poutine. Image: Imago

Poutine oblige les écoliers russes à apprendre à piloter des drones

Faute de débouchés, une usine russe d’ordinateurs ne verra pas le jour. Le projet est remplacé par des simulateurs de pilotage de drones pour les écoles, conformément à une idée de Vladimir Poutine.

Julian Seiferth / t-online

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L'entreprise LIGA Group avait prévu de construire, dans le parc industriel Kosmos à Iekaterinbourg (nord du Kazakhstan), une usine de fabrication d'ordinateurs portables, de tablettes et d'appareils interactifs sur environ 7000 mètres carrés d'ici 2027. Ce projet ne verra finalement pas le jour, du moins pour l'instant.

Le directeur général de l'entreprise, Alexeï Lechnine, justifie cet arrêt par deux facteurs: l'usine centrale de puces électroniques du parc industriel n'est pas encore en service, et le contexte économique est défavorable. Il a expliqué au média économique russe RBC:

«Nous constatons que les fabricants d'ordinateurs portables russes ne se portent pas bien dans la situation économique actuelle. De tels projets d'infrastructure sont actuellement largement gelés.»

Une ancienne idée de Vladimir Poutine

Plutôt que des ordinateurs portables, LIGA Group entend désormais produire des simulateurs de pilotage de drones, sous la forme d'un ensemble matériel-logiciel destiné aux écoles.

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Dès la 8ᵉ classe, les élèves devront apprendre, grâce à ces appareils, à manier des aéronefs sans pilote, équipés d'un joystick et d'un casque de réalité virtuelle. La première version du logiciel doit sortir cette année. Alexeï Lechnine chiffre le volume d'investissement à «plusieurs dizaines de millions de roubles», l'amortissement étant attendu sous deux à trois ans. Des appareils comparables coûtent actuellement environ 250 000 roubles l'unité (environ 2300 francs).

Ce virage s'inscrit dans une évolution plus large: dès avril 2023, le président Vladimir Poutine avait proposé d'introduire des cours de pilotage de drones à l'école. A la mi-2026, le ministère russe de l'éducation a élaboré un décret scindant la matière «Principes fondamentaux de sécurité et de défense de la patrie» en deux matières obligatoires, parmi lesquelles la «Formation militaire de base», comprenant un entraînement au pilotage de drones. Ce décret doit entrer en vigueur le 1er septembre. (trad. ysc)