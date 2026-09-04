L'un des jeux fait intervenir Tom Homan, principal conseiller de Donald Trump sur l'immigration. Keystone

«Ça me rend malade»: la Maison-Blanche sort des jeux polémiques

Le gouvernement américain a mis en ligne plusieurs jeux vidéo sur les expulsions d'immigrés. Une ONG s'insurge.

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La Maison-Blanche, qui diffuse souvent des contenus choquants sur sa politique anti-immigration, a mis en ligne jeudi un jeu vidéo d'expulsion de personnes en situation irrégulière. Un autre jeu mis en ligne jeudi consiste à construire un mur à la frontière avec le Mexique.

«Cela me rend malade. Ils ont joué avec la vie des gens pendant des années et maintenant ils font un jeu vidéo de leurs actions», a réagi auprès de l'AFP Amérika García Grewal, co-directrice d'une ONG basée au Texas, Frontera Federation. La Maison-Blanche a elle défendu une initiative qui «souligne encore davantage le contraste entre une culture du plaisir et de la gagne et la sombre vision socialiste des démocrates pour [les Etats-Unis d']Amérique», dans une déclaration transmise à l'AFP.

Le jeu, accessible sur le site en ligne officiel de l'exécutif américain, s'inspire d'un genre classique du jeu d'arcade, Snake, dont il adopte le graphisme rétro. Le joueur doit guider un personnage figurant Tom Homan, principal conseiller du président américain Donald Trump sur l'immigration, qui doit rassembler un maximum de personnages ayant traversé le fleuve Rio Grande, à la frontière avec le Mexique, afin de les expulser.

Image: screenshot watson

Un nombre «record» d'arrestation

L'autre jeu mis en ligne jeudi par la Maison-Blanche, consistant à construire un mur à la frontière avec le Mexique, est un projet cher au président américain Donald Trump. Il est basé sur le principe du célèbre «Tetris». Son titre: «Protégez la frontière de la horde qui arrive».

«Ceux qui ont conçu ce jeu ont perdu de vue ce que cela signifie d'être humain et de s'intéresser aux autres» Amérika García Grewal

D'autres jeux sur le site de la Maison-Blanche portent sur les monuments de Washington, sur les repas scolaires ou sur des comptes bancaires créés pour les enfants. Le ministère de la sécurité intérieure (DHS) a affirmé avoir arrêté un nombre «record» de près de 51 000 immigrés en situation irrégulière en août.

La politique d'expulsions massives est l'une des rares à suivre le cap fixé par le président américain Donald Trump. (jzs/ats/afp)