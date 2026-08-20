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La dette américaine dépasse les 40 000 milliards de dollars

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La dette américaine dépasse les 40 000 milliards de dollars

Le remboursement des droits de douane a creusé le déficit de l'Etat américain. Celui-ci atteint désormais 40 047 milliards de dollars.
20.08.2026, 06:5520.08.2026, 06:55

La dette du gouvernement américain a dépassé pour la première fois la barre des 40 000 milliards de dollars, selon les données publiées mercredi par le trésor, alors que les taux d'emprunts se renforcent. Le remboursement des droits de douane a creusé le déficit.

Après la dernière émission de bons mardi, la dette du département américain du trésor atteint désormais 40 047 milliards de dollars, du fait d'une augmentation à la fois des emprunts liés à la santé et la sécurité sociale, mais également des intérêts payés. C'est une hausse plus rapide que prévu, alors que le bureau du Congrès pour le budget (CBO) anticipait jusqu'ici une dette publique américaine atteignant 39 400 milliards de dollars d'ici à la fin de l'année.

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La dette, qui représente un ratio de près de 125% du PIB américain, ne cesse de progresser, malgré une croissance qui reste solide dans la première économie mondiale.

Des déficits depuis plus de 20 ans

La hausse constante de la dette publique américaine intervient alors que les taux obligataires ont évolué ces dernières années à des niveaux plus vus depuis la crise financière. A l'époque, la dette américaine ne représentait qu'un peu plus de 64% du PIB américain, selon les données de la Réserve fédérale (Fed).

Mais le gouvernement fédéral n'a pas présenté de budget à l'équilibre depuis le début du siècle et a connu un déficit compris entre 5,2% et 6,2% du PIB ces quatre dernières années et même de 15% en 2020, durant la pandémie de Covid-19, toujours selon les données de la banque centrale américaine. «Il est plus que reconnu que l'Etat fédéral a un rythme de déficit qui n'est pas soutenable», a souligné Jessica Riedl, spécialiste du budget pour la Brookings Institution, qui estime à 2000 milliards de dollars le déficit public annuel ces dernières années. (jzs/ats/afp)

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