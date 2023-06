La mère du garçon qui avait tiré sur sa prof plaide coupable

Abby Zwerner est l'enseignante qui a été blessée par une balle tirée par son élève âgé de 6 ans. Keystone

En plus de sa plainte au civil contre la famille du garçon et l'établissement scolaire, la victime réclame également 40 millions de dommages et intérêts.

Plus de «International»

Une mère de famille, dont le fils de 6 ans avait grièvement blessé son enseignante en janvier avec une arme à feu, a plaidé coupable lundi devant la justice américaine dans ce dossier qui avait choqué les Etats-Unis. Elle connaîtra en octobre sa peine dans ce volet.

La femme de 25 ans a reconnu avoir acheté et possédé illégalement l'arme incriminée en niant sa consommation de cannabis, ont fait savoir les services du procureur fédéral en charge de l'affaire, dans un communiqué.

Dans une enquête distincte, menée par le parquet local, elle est poursuivie pour «défaillance parentale» et «mise en danger d'un mineur en laissant accessible une arme à feu chargée» et est en attente de son procès.

Le 6 janvier 2023, son fils avait sorti de son cartable un pistolet Taurus de calibre 9 mm et tiré sur son enseignante, âgée de 25 ans. La jeune femme avait été hospitalisée pendant deux semaines avec des blessures à la main et à la poitrine. Au-delà de l'âge de l'élève, l'affaire avait choqué parce que la police avait qualifié le tir «d'intentionnel».

Un autre drame avec une arme à feu: Une fillette de 11 ans tuée par balle par un voisin en France

Comportement violent

Peu de temps après le drame, ses parents avaient assuré que leur arme à feu était rangée dans un endroit «sécurisé» et que leur fils «souffrait d'un handicap aigu» nécessitant une prise en charge spéciale.

Au début avril, l'institutrice a porté plainte au civil contre les autorités scolaires, qu'elle accuse d'avoir négligé des avertissements concernant le comportement violent de cet élève.

Les Etats-Unis, où près de 400 millions d'armes sont en circulation, sont régulièrement endeuillés par des fusillades dans des établissements scolaires. Mais il est très rare que les tireurs soient aussi jeunes. (ats/jch)