Donald Trump et son assistante personnelle Natalie Harp, à bord du Marine One, en avril 2026.

La «petite amie» de Trump est au cœur d’une étrange rumeur

Natalie Harp est surnommée «l’imprimante humaine», prétend que Trump l’a sauvée d’un cancer des os avant de devenir son assistante personnelle dès 2022 et ne quitte jamais le président. Depuis qu’elle a été exfiltrée dans le même camion de restauration que son patron en Turquie, la planète s’affole. On fait les présentations.

Plus de «International»

Depuis des décennies, les jeunes blondes qui gravitent autour de Donald Trump sont nombreuses. Alors que Karoline Leavitt vient d’annoncer qu’elle quittait son poste de porte-parole de la Maison-Blanche, une autre jeune femme à la chevelure dorée fait jaser depuis quelques jours. Natalie Harp, assistante personnelle du gourou de Mar-a-Lago, excite aussi bien les ennemis politiques que les internautes depuis l’affaire de l’exfiltration secrète de Trump en Turquie.

Même le secrétaire d‘Etat Marco Rubio a été forcé de voyager à bord d’Air Force One, en compagnie de journalistes et de plusieurs officiels n’ayant pas été mis dans la confidence. Or, Donald Trump a discrètement embarqué son assistante personnelle dans le désormais célèbre camion de restauration, puis dans le jet militaire à destination du Royaume-Uni.

«Trump joue au golf et à la bourse. Il ne veut pas faire son boulot. Il veut construire sa salle de bal et voyager avec Natalie dans leur palais volant» Le sénateur démocrate Jon Ossoff

Si le sénateur démocrate Jon Ossoff se permet d’ironiser sur sa présence dans les jupes du président, c’est aussi parce qu’une rumeur rampe dans l’entourage de Trump depuis que cette ancienne journaliste d’une chaîne d’extrême droite américaine a rejoint sa garde rapprochée en 2022.

Natalie Harp, 34 ans, ne serait pas seulement son assistante personnelle, mais sa maîtresse. Ou plutôt sa «girlfriend», si l’on en croit les réseaux sociaux. Des ragots qui ont pu émerger pour la simple et bonne raison qu’elle ne quitte jamais le gourou MAGA d’une semelle, contrairement à son épouse Melania Trump. Partie de golf, rencontre diplomatique, brunch à Mar-a-Lago en Floride, meeting politique, petit vol à borde Marine One, le locataire de la Maison-Blanche ne fait jamais un pas sans Natalie Harp dans les parages.



Des rumeurs qui ne datent pas d’hier. Catapultée sous les projecteurs durant le marathon judiciaire de son patron entre 2023 et 2024, Natalie Harp a d’abord fasciné les photographes qui faisaient le pied de grue devant les tribunaux. Très vite, une question a squatté toutes les lèvres: qui est cette jeune femme blonde chargée de paperasse qui ne lâche pas Donald Trump?

Natalie Harp, à droite, au Tribunal pénal de Manhattan, en mais 2024. Image: The Washington Post

Pour faire court, elle est encore aujourd’hui les yeux et les oreilles du patron. La «gardienne de l’information», selon les mots du New York Times. C’est elle qui lui mâche une revue de presse personnelle tous les matins, lui fait remonter les publications importantes des réseaux sociaux et se charge même parfois d’écrire des posts sur Truth Social ou X au nom de Trump.

Durant la campagne présidentielle, elle a été surnommée «l’imprimante humaine» par ses collègues, car elle se baladait en permanence avec une petite imprimante portable (ainsi que la batterie pour la recharger), car le gourou MAGA a toujours détesté lire sur un écran.

Mais la qualité que Donald Trump préfère chez Natalie Harp, c’est sans surprise son extrême loyauté. Et sur ce point, il faut avouer qu’elle est la plus bruyante et endurante de toutes. Bien avant qu’elle infiltre l’intimité du candidat, puis du président, cette ancienne journaliste a hurlé son amour pour lui à tous les micros, pour une raison très personnelle. Souffrant d’un cancer des os, Natalie Harp a prétendu que Trump lui avait ni plus ni moins «sauvé la vie».

«Monsieur le Président, je ne serais pas en vie aujourd’hui sans vous. Vous m’avez sauvé la vie grâce à la loi Right to Try» Natalie Harp, à la Convention républicaine d’août 2020, au sujet de cette loi signée par Trump en 2018.

Et si Donald Trump ne pouvait décidément pas mieux tomber, son assistante personnelle est aussi friande que lui d’information orientée et de fake news en tout genre. Mais tout cela est-il suffisant pour que des rumeurs de liaison soient prises sérieusement? Maybe not.

Mais il faut avouer que la relation qu’ils entretiennent est très particulière au sommet du pays. Rappelons tout de même que Donald Trump l’appelle régulièrement «ma chérie», selon plusieurs médias américains, et qu’il l’a longtemps considérée comme sa propre fille.