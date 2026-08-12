L'influente porte-parole de Trump rend son tablier
C'était la plus jeune porte-parole de la Maison-Blanche de l'histoire américaine: Karoline Leavitt s’apprête à quitter la Maison-Blanche. Donald Trump a annoncé mercredi que sa porte-parole mettrait un terme à ses fonctions à la fin du mois d’août, confirmant une information rapportée par CNN.
Le départ de cette fidèle du président constitue un changement important dans le dispositif de communication de la Maison-Blanche, à moins de trois mois des élections de mi-mandat aux Etats-Unis.
Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Donald Trump a décrit Karoline Leavitt comme «l’une de mes conseillères les plus fiables». Selon le président américain, sa porte-parole souhaite désormais consacrer davantage de temps à ses jeunes enfants et à sa famille, une décision qu’il dit «comprendre et respecter totalement».
Son départ ne signifie cependant pas une rupture avec l’administration Trump. Le président a précisé que Karoline Leavitt continuerait à travailler à ses côtés en tant que conseillère extérieure.
Figure particulièrement exposée du deuxième mandat de Donald Trump, Karoline Leavitt avait pris ses fonctions en janvier 2025. A 28 ans, elle est entrée dans l'histoire en devenant la plus jeune attachée de presse de la Maison-Blanche et la première femme à occuper ce poste à hautes responsabilités pendant sa grossesse. Elle a repris ses fonctions au pupitre de la salle de presse le mois dernier après un court congé maternité.
On ignore encore qui lui succédera derrière le célèbre pupitre de la salle de presse de la Maison-Blanche. (mbr)