Agée de 27 ans lors de sa prise de fonctions en janvier 2025, Karoline Leavitt était devenue la plus jeune porte-parole de l’histoire de la Maison-Blanche. Image: Anadolu

L'influente porte-parole de Trump rend son tablier

Nouveau départ de poids dans l’entourage de Donald Trump. Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche et l’un des visages les plus connus de son administration, quittera ses fonctions à la fin du mois d’août. Elle restera toutefois conseillère extérieure du président américain.

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C'était la plus jeune porte-parole de la Maison-Blanche de l'histoire américaine: Karoline Leavitt s’apprête à quitter la Maison-Blanche. Donald Trump a annoncé mercredi que sa porte-parole mettrait un terme à ses fonctions à la fin du mois d’août, confirmant une information rapportée par CNN.

Le départ de cette fidèle du président constitue un changement important dans le dispositif de communication de la Maison-Blanche, à moins de trois mois des élections de mi-mandat aux Etats-Unis.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Donald Trump a décrit Karoline Leavitt comme «l’une de mes conseillères les plus fiables». Selon le président américain, sa porte-parole souhaite désormais consacrer davantage de temps à ses jeunes enfants et à sa famille, une décision qu’il dit «comprendre et respecter totalement».

Son départ ne signifie cependant pas une rupture avec l’administration Trump. Le président a précisé que Karoline Leavitt continuerait à travailler à ses côtés en tant que conseillère extérieure.

Sa porte-parole était l'un des plus fidèles soutiens du président américain. Image: CQ-Roll Call, Inc.

Figure particulièrement exposée du deuxième mandat de Donald Trump, Karoline Leavitt avait pris ses fonctions en janvier 2025. A 28 ans, elle est entrée dans l'histoire en devenant la plus jeune attachée de presse de la Maison-Blanche et la première femme à occuper ce poste à hautes responsabilités pendant sa grossesse. Elle a repris ses fonctions au pupitre de la salle de presse le mois dernier après un court congé maternité.

«La vérité, c’est que depuis mon retour à la Maison-Blanche après la naissance de ma fille, je sens au fond de moi que je ne peux pas être la meilleure maman que mes deux jeunes enfants méritent tout en leur consacrant le temps, l’énergie et l’attention constants qu’exige le poste d’attachée de presse de la Maison-Blanche» Karoline Leavitt sur X, qualifiant

sa décision de «douce-amère»

On ignore encore qui lui succédera derrière le célèbre pupitre de la salle de presse de la Maison-Blanche. (mbr)

Vidéo: watson