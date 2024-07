Washington annonce des négociations sur une trêve au Soudan en août

Depuis le début de la guerre, l'armée et les FSR ont aussi été accusées de pillages et d'entrave à l'aide humanitaire, ainsi que d'avoir presque détruit un système de santé déjà fragile. (ats/svp)

La guerre a contraint plus de onze millions de personnes à fuir à l'intérieur du pays et au-delà des frontières, selon l'ONU, a ravagé les infrastructures et a poussé le pays au bord de la famine.

De premières discussions entre les deux parties en guerre au Soudan et un émissaire de l'Organisation des Nations unies (ONU), le diplomate algérien Ramtane Lamamra, ont eu lieu ces derniers jours à Genève, centrées sur l'aide humanitaire et la protection des civils.

«Nous espérons que l'armée soudanaise et les FSR viendront s'asseoir à la table des négociations [...] et que ce sera l'occasion de parvenir enfin à un cessez-le-feu», a-t-il ajouté, en précisant que les parties belligérantes n'avaient pas encore répondu à l'invitation.

Elles ont «pour objectif de parvenir à une cessation de la violence à l'échelle du pays, de permettre l'accès de l'aide humanitaire à tous ceux qui en ont besoin et de mettre en place un mécanisme solide de contrôle et de vérification afin de garantir la mise en oeuvre de tout accord», a ajouté le chef de la diplomatie américaine.

Le RN et La France insoumise ont fini de jouer la comédie

La France insoumise dépose une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. Le RN, son ennemi prétendument juré, est d'accord. Les électorats populaires des deux partis sont en réalité si proches. Comment les socialistes se positionneront-ils face à cette alliance qui ne dit pas son nom?

On ne peut même pas dire que les masques tombent. Il n’y en avait pas. Il fallait être hermétique au réel pour ne pas percevoir lors de la campagne des législatives tout ce qui unit les électorats Rassemblement national et France insoumise, extrême droite et gauche radicale. En gros, à part l’islam et l’immigration, ils sont d’accord sur tout ou presque.