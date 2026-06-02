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Un étrange rituel dans les égouts de New York inquiète

Ces derniers jours à New York, des individus émergent régulièrement des égouts. Les vidés tournent abondamment sur les réseaux sociaux. Qui sont-ils? Que font-ils? Des enquêtes sont en cours et la police a une théorie.

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Depuis la fin de la semaine dernière, des groupes d’hommes sortent régulièrement en trombes des égouts de Brooklyn, comme des Tortue Ninja en mission. Lampe torche sur le front et combinaison de protection, ces individus ne travaillent pas pour la ville de New York. Un rituel qui a d’abord fait frémir les réseaux sociaux, puisque les badauds filment et publient les allées et venues avant que la police ne s’intéresse de plus près à cette affaire.

En quelques ours une dizaine de vidéos tournent déjà en ligne. A chaque fois, le même mode opératoire, ou presque. Après qu’un homme en civil ouvre la grille, une grappe de complices s’échappe des égouts et file à toute vitesse. Sur l’une des séquences, on découvre un individu en chemise blanche. Parfois, certains apparaissent armés de pelles.

Que se passe-t-il à Brooklyn?

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La police a lancé ses unités dans les sous-sols de la ville pour tenter d’y voir un peu plus clair.

«Afin de s'assurer qu'il n'y avait aucune menace pour la population, la police de New York a dépêché ses agents de l'unité d‘intervention d'urgence, hautement qualifiés, dans le réseau d'égouts» Un haut responsable des forces de l'ordre à NBC News.

Le responsable a annoncé que «rien n'a été trouvé». Le département de la protection de l'environnement de la ville, qui gère le réseau, «s’y est également rendu et n'a apparemment constaté aucun dommage aux équipements». Alors que l’enquête est toujours en cours, la police se veut rassurante: «Il n’y a aucune menace pour le public».

Si l’affaire n’a donc pas encore été résolue, les autorités partagent déjà une hypothèse: ces individus «fouille sans doute le système à la recherche d'objets de valeur qui se retrouvent dans les eaux usées».