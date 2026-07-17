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Insolite, des pompiers donnent de l'oxygène à un pigeon

Vidéo: watson

«Ce pigeon ne s'en remettra jamais financièrement»

Scène très insolite en Californie: une équipe d'intervention de la ville d'Oakland a sauvé un pigeon «en détresse» à la suite de l'incendie d'une voiture.
17.07.2026, 09:3617.07.2026, 09:37

Une intervention peu banale a attendri des millions d'internautes cette semaine en Californie. Après l'incendie d'un véhicule, des pompiers de la ville d'Oakland, dans la baie de San Francisco, ont porté secours à un pigeon intoxiqué par l'épaisse fumée.

Selon le syndicat des pompiers Oakland Firefighters Local 55, l'oiseau s'est approché spontanément des secours après le sinistre. «Le pigeon est venu vers eux demander de l'aide. Il semblait avoir inhalé de la fumée lors de l'incendie du véhicule», a indiqué l'organisation sur les réseaux sociaux.

Les images, largement relayées sur internet, montrent un pompier plaçant délicatement un petit masque à oxygène sur le bec de l'animal, immobile au milieu de la chaussée. Après quelques instants, le pigeon a repris ses esprits avant de s'envoler, ses poumons «dégagés», selon les secours.

«Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver»

La vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, où les internautes ont salué le geste des pompiers. «Je paierai volontiers mes impôts si c'est à cela qu'ils servent», écrit notamment un utilisateur. Un autre ironise sur les coûts élevés des interventions médicales aux Etats-Unis:

«Ce pigeon ne s'en remettra jamais financièrement»

Mais certains pointent à juste titre la domestication de ces volatiles:

«Il est remarquable que le pigeon ait compris que ce gros objet en plastique bizarre était là pour l'aider»

Ou:

«Les gens ne se rendent pas compte que les pigeons sont des animaux domestiques. Ils ont été élevés pour les humains, et nous les avons abandonnés. Ils étaient tellement habitués à côtoyer les gens que cela fait désormais partie de leur nature, et ils cherchent à rester près des humains. C'est triste. Je suis tellement contente que cette petite ait trouvé de la bienveillance.»

Quoiqu'il en soit, les pompiers d'Oakland se sont attirés beaucoup de sympathie:

«Que ces pompiers aient toujours les deux côtés de leur oreiller bien frais»

(hun)

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