«Ce pigeon ne s'en remettra jamais financièrement»
Une intervention peu banale a attendri des millions d'internautes cette semaine en Californie. Après l'incendie d'un véhicule, des pompiers de la ville d'Oakland, dans la baie de San Francisco, ont porté secours à un pigeon intoxiqué par l'épaisse fumée.
Selon le syndicat des pompiers Oakland Firefighters Local 55, l'oiseau s'est approché spontanément des secours après le sinistre. «Le pigeon est venu vers eux demander de l'aide. Il semblait avoir inhalé de la fumée lors de l'incendie du véhicule», a indiqué l'organisation sur les réseaux sociaux.
Les images, largement relayées sur internet, montrent un pompier plaçant délicatement un petit masque à oxygène sur le bec de l'animal, immobile au milieu de la chaussée. Après quelques instants, le pigeon a repris ses esprits avant de s'envoler, ses poumons «dégagés», selon les secours.
La vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, où les internautes ont salué le geste des pompiers. «Je paierai volontiers mes impôts si c'est à cela qu'ils servent», écrit notamment un utilisateur. Un autre ironise sur les coûts élevés des interventions médicales aux Etats-Unis:
Mais certains pointent à juste titre la domestication de ces volatiles:
Ou:
Quoiqu'il en soit, les pompiers d'Oakland se sont attirés beaucoup de sympathie:
(hun)