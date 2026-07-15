Attaque au couteau en Bavière: la police suit une piste inquiétante

Attaque dans une école allemande: un «manifeste de haine» découvert

Après l'agression au couteau dans un établissement scolaire de Bavière, la police allemande soupçonne un mobile extrémiste. Le suspect serait notamment lié à la communauté «incel».

Birgit Baumann, Berlin / ch media

Plus de «International»

Pourquoi? C'est la question que se posent depuis une semaine les élèves, enseignants, parents et forces de l'ordre de Bavière. Mercredi passé, selon les informations de la police, un jeune de 16 ans a grièvement blessé deux élèves avec un couteau dans l'enceinte du lycée Welfen-Gymnasium de Schongau, en Haute-Bavière. L'auteur présumé des faits a lui-même été élève de cet établissement par le passé. Il a été arrêté peu après l'attaque.

Le ministre allemand de l'Intérieur Alexander Dobrindt (CSU), originaire de Bavière et dont la circonscription comprend Schongau, a déclaré, peu après les faits, que l'adolescent a agi dans un état de grave détresse psychologique. Les deux jeunes filles de 13 ans auraient été des victimes choisies au hasard.

Alexander Dobrindt. Image: www.imago-images.de

Une piste bien différente

Mais un nouvel éclairage apparaît désormais dans cette affaire. L'enquête a été reprise par la Centrale bavaroise de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, rattachée au parquet général de Munich. Celle-ci indique disposer «d'indices laissant penser à une motivation extrémiste».

Les enquêteurs examinent notamment un document de 19 pages que l'auteur présumé aurait écrit avant l'attaque. Rédigé en anglais, il porte le titre «My Reasons» («Mes raisons»). Son auteur s'y présente comme un «jeune homme de 16 ans sans espoir», animé par une profonde haine. Il affirme être entouré «d'individus absolument inférieurs, d'arriérés, de déchets dégénérés et d'une racaille insupportable».

Des liens avec les «incels»

L'auteur affirme être «un homme blanc» qui n'a jamais eu de relation amoureuse et qui n'en souhaite pas. Dans ce «manifeste», il dit haïr les enfants, les personnes en surpoids, les femmes, les juifs, les musulmans et les personnes en situation de handicap. Il y décrit en détail comment il aimerait tuer certains d'entre eux de manière particulièrement cruelle. Ses propres parents, ses camarades de classe ainsi que ses enseignants font également l'objet d'insultes.

Le magazine Der Spiegel a été le premier média à révéler l'existence de ce «manifeste». Selon ses analyses, le contenu et le ton du document indiquent que son auteur pourrait appartenir à une sous-culture en ligne que les milieux de la sécurité désignent comme une «communauté de fans d'assassins». Dans son texte, l'auteur qualifie notamment d'anciens auteurs de tueries de masse de «héros».



D'après les recherches du journal, l'assaillant présumé, de nationalité croate, était actif sur au moins un forum dit «incel» et participait à des discussions en ligne glorifiant la violence, dans lesquelles des viols collectifs contre des femmes étaient minimisés ou encouragés. Le terme «incel» vient de l'anglais «involuntary celibate» («célibataire involontaire»). Il désigne des jeunes hommes qui souffrent de leurs difficultés à avoir des relations avec des femmes et qui en attribuent la responsabilité exclusivement à ces dernières.

La police déployée. Image: www.imago-images.de

Le Spiegel écrit que l'auteur du texte utilise un prénom correspondant à celui du jeune homme arrêté. Comme ce prénom n'a pas été rendu public par la police, cet élément pourrait plaider en faveur de l'authenticité du document. Certains évènements personnels évoqués, notamment un déménagement durant son enfance, correspondraient également au parcours de vie du suspect.

Une première enquête

En 2025, le parquet de Munich II a déjà enquêté sur le jeune homme après deux incidents. A l'époque, il aurait menacé des camarades de classe et glorifié des tueries dans des publications sur les réseaux sociaux. Selon les autorités, il n'existait toutefois «à aucun moment» de motif justifiant une détention. Il reste à déterminer si les deux élèves de 13 ans poignardées la semaine dernière ont été visées intentionnellement en raison d'une haine des femmes ou si elles se trouvaient simplement sur le chemin de l'agresseur.

Dans un premier temps, le suspect a tiré un coup de feu avec une arme, sans faire de blessé. L'arme ayant ensuite cessé de fonctionner, il aurait attaqué les deux élèves avec un couteau. Des enseignants et la police ont réussi à maîtriser l'agresseur après quelques minutes. Il est actuellement en détention provisoire et soupçonné de deux tentatives de meurtre. (adapt. tam)