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Ukraine: voici ce que cache la démission de Mykhaïlo Fedorov

Ukrainian President Zelenskyy meets German Defence Minister Pistorius in Kyiv KYIV, UKRAINE - MAY 11: Ukrainian Defence Minister Mykhailo Fedorov C attends a meeting between Ukrainian and German deleg ...
Volodymyr Zelensky (à gauche) et Mykhaïlo Fedorov (au centre).Image: www.imago-images.de

Zelensky accusé d'avoir pris une «décision scandaleuse»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky perd son ministre de la défense. Il s'agirait toutefois d'un calcul stratégique visant à renforcer la position du commandant en chef de l'armée, Oleksandre Syrsky.
16.07.2026, 11:1716.07.2026, 11:17
Thomas Wanhoff / t-online
Un article de
t-online

Le ministre ukrainien de la défense, Mykhaïlo Fedorov, a annoncé sa démission mercredi soir. «Ce fut un grand honneur de servir le peuple ukrainien en tant que ministre de la défense», a indiqué Mykhaïlo Fedorov sur Telegram et sur X. Dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé un remaniement gouvernemental, qui incluait notamment la démission de la première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko. Il avait également eu un entretien avec Fedorov.

Le départ de Mykhaïlo Fedorov surprend de nombreux observateurs. Agé de 34 ans au moment de sa nomination, Fedorov était le plus jeune ministre de la défense qu'ait jamais eu l'Ukraine. Il avait pris la tête du ministère en janvier seulement, avec pour mission de redonner de l'élan à la machine de guerre ukrainienne après quatre ans de conflit. Il avait été l'un des premiers défenseurs du recours accru aux drones, devenus depuis indispensables sur le front. Cependant, lui non plus n'avait pas réussi à mobiliser suffisamment de renforts pour le front.

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Avalanche de réactions

Inquiété par cette annonce, le journaliste et auteur ukrainien Illia Ponomarenko a écrit sur X:

«Je crains que Mykhaïlo Fedorov n'ait peut-être été le dernier haut responsable civil prêt à affronter le ministère de la défense, à mener des réformes de fond et à livrer un combat implacable contre l'inefficacité et la corruption, du moins dans un avenir prévisible»

Il a poursuivi:

«Le renvoi de Fedorov est très probablement la décision de personnel la plus scandaleuse et la plus mal accueillie que Zelensky ait prise durant tout son mandat jusqu'ici.»

L'ancien conseiller du gouvernement ukrainien Anton Guerachtchenko a lui aussi fait l'éloge de Mykhaïlo Fedorov en écrivant sur X:

«Il était extrêmement efficace et performant, talentueux, orienté vers les systèmes, il trouvait des solutions non conventionnelles et disposait d'une équipe efficace et productive. En un mandat très court, Mykhaïlo a accompli tant de choses pour la défense de l'Ukraine et pour notre victoire.»

Des députés ukrainiens ayant parlé au Kyiv Independent, aussi bien issus du parti au pouvoir que de l'opposition, ont eux aussi critiqué le départ de Fedorov. Un député du parti de Zelensky a notamment lâché auprès du Kyiv Independent:

«Ce sont de mauvaises nouvelles»

Fedorov et Syrsky: deux visions divergentes

Mykhaïlo Fedorov avait toutefois aussi des adversaires. Comme l'a rapporté en juin le New Voice of Ukraine, des tensions étaient apparues entre Fedorov et le commandant en chef de l'armée, Oleksandre Syrsky. Fedorov aurait poussé pour des décisions rapides en matière de réformes, tandis que Syrsky n'aurait rien voulu précipiter. Des luttes de compétences auraient également eu lieu. Alors que des collaborateurs du ministère de la défense avaient indiqué au New Voice que c'était toujours le ministre qui décidait du commandement des troupes, d'autres voix, venues de l'état-major général, exprimaient un avis différent.

Là-bas, on aurait plutôt considéré le ministère comme un simple service d'acquisition d'armements, chargé de satisfaire les souhaits des militaires. Des divergences seraient également apparues sur le type d'armes nécessaires. Alors que Fedorov passe pour un défenseur des drones, Syrsky aurait réclamé davantage d'obus d'artillerie.

Oleksandre Syrsky (à gauche), ici en compagnie de Volodymyr Zelensky.
Oleksandre Syrsky, ici avec Volodymyr Zelensky.Image: Imago

Le ministère de la défense aurait en outre tenté de mesurer les succès militaires de l'armée au moyen de données, lesquelles auraient, par exemple, permis de connaître avec précision le nombre d'installations militaires russes détruites.

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Mykhaïlo Fedorov aurait ainsi tenté d'introduire des critères objectifs là où il n'en existait jusqu'ici aucun, ce qui se serait heurté à la résistance des généraux traditionnels. Vitali Chabounine, président du Centre anticorruption et lui-même ancien soldat, a expliqué pourquoi au New Voice of Ukraine:

«Si des évaluations objectives sont introduites, la répartition des ressources ne reposerait plus sur les seules décisions d'Oleksandre Syrsky, mais sur des indicateurs objectifs.»

Le ministre a investi dans des drones modernes

Le ministre démissionnaire a encore publié sur X une longue liste de ses succès. Il a expliqué être parvenu à couper l'accès des forces armées russes à Starlink. Il a par ailleurs affirmé avoir repris un ministère de la défense sans budget propre, et avoir investi, grâce à une réaffectation des moyens humains, dans des systèmes d'armes modernes, parmi lesquels se trouvent des armes de précision, des drones FPV guidés par fibre optique, des drones de reconnaissance à faible coût, des véhicules terrestres sans pilote, des drones intercepteurs et des drones d'attaque à longue portée.

Son ministère aurait en outre, avec l'initiative «Logistical Lockdown», perturbé les lignes d'approvisionnement russes et ainsi contribué à l'isolement de la Crimée occupée.

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Alors qu'Oleksandre Syrsky passe pour loyal envers Volodymyr Zelensky, on prêtait dernièrement à Mykhaïlo Fedorov des ambitions présidentielles. Son expérience à la tête de la campagne médiatique de l'élection de Zelensky en 2019 pourrait l'y aider. Le président ukrainien aurait ainsi sacrifié un adversaire politique potentiel afin de garantir la tranquillité de la gestion du front avec Syrsky. (trad. ysc)

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