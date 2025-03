Troisième attaque houthie revendiquée contre un porte-avions américain

Le porte-avions Harry Truman aurait subi une troisième attaque. Keystone

Les rebelles houthis au Yémen ont dit mardi avoir mené une troisième attaque en 48 heures contre le porte-avions américain Harry Truman en mer Rouge. Ils disent riposter aux frappes américaines sur le pays.

«Ces dernières heures, les forces armées yéménites ont ciblé avec succès le porte-avions américain USS Harry Truman dans le nord de la mer Rouge avec deux missiles de croisière et deux drones et ciblé un destroyer américain avec un missile de croisière et deux drones», ont-ils déclaré sur le réseau social Telegram.

Des médias contrôlés par les Houthis ont fait état lundi et mardi de nouvelles frappes américaines dans l'ouest du Yémen, après des raids qui ont tué des dizaines de personnes et provoqué d'immenses manifestations dans les régions aux mains des rebelles. «Une frappe de l'agression américaine a ciblé la région de Bajel dans le gouvernorat de Hodeida» et d'autres ont visé une usine d'acier dans la région d'al-Salif, dans le même gouvernorat, a indiqué l'agence de presse des Houthis, Saba.

Sur leur site Ansarollah, les Houthis ont fait état tôt mardi de raids américains supplémentaires dans deux secteurs de la capitale, Sanaa. Ils ont par ailleurs précisé que l'aciérie de Bajel avait été ciblée à douze reprises et avait subi «des dommages importants».

Le responsable des opérations au Pentagone, Alexus Grynkewich, a confirmé lundi que les frappes se poursuivraient «jusqu'à ce que les objectifs du président soient atteints».

Le président américain, Donald Trump, a déclaré lundi que l'Iran serait désormais «tenu pour responsable» de toute attaque des Houthis. «Chaque coup de feu des Houthis sera considéré, à partir de maintenant, comme un coup de feu tiré par des armes iraniennes et les dirigeants de l'Iran», a-t-il écrit sur son réseau social Truth Social, menaçant l'Iran de conséquences «terribles».

Poursuivre l'escalade

Mardi, les rebelles houthis n'ont pas non plus manquer de dénoncé les attaques israéliennes meurtrières menées durant la nuit dans la bande de Gaza, qui ont fait plus de 330 victimes.

Ils ont promis de poursuivre l'escalade, après avoir menacé récemment d'attaquer les navires israéliens en mer Rouge. «Nous condamnons la reprise de l'agression de l'ennemi sioniste (sic) contre la bande de Gaza», a affirmé le Conseil politique suprême du mouvement dans un communiqué, en affirmant que «le Yémen continuera(it) à soutenir (les Palestiniens) et à intensifier la confrontation». (mbr/ats)