Biden veut élire une femme noire à la Cour suprême: voici les candidates

C'est une ancienne promesse de campagne électorale qui se concrétise: le président américain a confirmé sa volonté d'élire une femme noire au sein de la puissante institution.

C'est officiel, le juge de la Cour suprême américaine Stephen Breyer va quitter ses fonctions d'ici l'été. Annoncée mercredi, la nouvelle a été officialisée ce jeudi par le président Joe Biden.

Résultat, ce dernier pourra remplacer Breyer à sa guise. Et il a les idées claires à ce sujet. Biden veut élire une femme noire. Il l'avait déjà promis pendant la campagne électorale, il l'a répété ce jeudi:

«Je pense que cela aurait dû être fait depuis longtemps» Joe Biden

Ce serait une première. Seuls deux juges noirs et cinq juges femmes ont siégé à la Cour suprême en 230 ans. Jamais une combinaison des deux.

Les noms en lice

Dans les médias américains, plusieurs candidates sont d'ores et déjà mises en avant.

Ketanji Brown Jackson, 51 ans

Son parcours la place en tête des pronostics: championne de concours d'éloquence dès le lycée, diplômée avec mention de la prestigieuse université d'Harvard, elle a mené une carrière dans le public et le privé et a passé huit ans comme juge fédérale de première instance.

Leondra Kruger, 45 ans

Fille d'une immigrée jamaïcaine, elle a travaillé pour l'administration Obama et est actuellement juge à la Cour suprême de Californie depuis 2015.

J. Michelle Childs, 55 ans

Elle était peut-être considérée comme une candidate peu probable, note Bloomberg. La raison? Aucun juge fédéral de district n'a été directement élevé à la Cour suprême depuis 1923. Mais en décembre, elle a été nommée par Biden pour le circuit du district fédéral de Columbia.

Sherrilyn Ifill, 59 ans

Sherrilyn Ifill serait un choix audacieux qui témoignerait de la priorité accordée par Joe Biden aux droits civils. En tant que présidente et directrice-conseil du NAACP Legal Defense and Educational Fund elle a été au centre de débats politiques et de campagnes de pression concernant le droit de vote, la violence policière et la discrimination dans l'emploi.

Leslie Abrams Gardner, 47 ans

Leslie Gardner est un autre juge qui ferait un saut improbable en siégeant dans un tribunal de district fédéral. Ancienne procureure nommée par Obama en 2014, elle est devenue la première femme noire juge fédérale en Géorgie. (asi)