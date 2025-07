Récemment reçu à la Maison-Blanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ne tarit pas d'éloges envers Trump et son administration. Le sentiment ne serait pas si mutuel que ça. Image: Imago

«Un fou qui bombarde tout»: Netanyahou énerve l'administration Trump

La Maison-Blanche s’impatiente face à son allié, Benyamin Netanyahou. Deux opérations israéliennes survenues la semaine dernière suscitent des critiques. Donald Trump va-t-il rompre ses liens avec l'homme fort d'Israël?

Renzo Ruf, Washington / CH media

A la Maison-Blanche, on commence à perdre patience avec Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien se comporte «comme un fou», a déclaré la semaine dernière un proche conseiller du président américain après qu'Israël a tiré des roquettes sur Damas, la capitale syrienne.

«Il bombarde tout le temps»

Un ras-le-bol ostensible

Le lendemain, des soldats israéliens ont tiré un obus qui a touché la seule église catholique de la bande de Gaza. Trois personnes ont été tuées. Benyamin Netanyahou a présenté ses excuses pour ce tir qu'il dit accidentel.

Mais à la Maison-Blanche, les conseillers du président se montrent de plus en plus agacés. Benyamin Netanyahou prouve chaque jour un peu plus son imprévisibilité, comme l'a confié un membre anonyme de l’administration américaine au site d’information Axios. Selon lui, le Premier ministre israélien «est parfois comme un enfant qui refuserait de bien se comporter».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors d'une visite à la Maison-Blanche le 7 juillet 2025. Image: Al Drago / Pool / EPA

Un ton étonnant, tant Donald Trump et Benyamin Netanyahou étaient jusque-là liés, politiquement comme personnellement. Si le chef du gouvernement israélien se plaît à dénoncer les ingérences des démocrates dans la politique israélienne, il s’est toujours montré réceptif aux conseils des républicains.

Un prix Nobel de la paix pour Trump?

Donald Trump cherche désormais à se rapprocher des nouveaux dirigeants en Syrie. Et depuis des mois, il tente d’obtenir la fin de la guerre à Gaza. Ses émissaires négocient intensivement avec toutes les parties concernées. Ces pourparlers ont pourtant été maintes fois retardés par de nouvelles exigences israéliennes.

A présent, ce serait toutefois le Hamas qui ferait obstacle à un accord. Le bras armé de l’organisation terroriste refuserait de répondre à la dernière proposition de médiation, selon Barak Ravid, journaliste du site américain Axios.

Donald Trump ne s’est pas exprimé publiquement sur ces tensions bilatérales. Benyamin Netanyahou, quant à lui, a encensé le président américain lors de sa visite à la Maison-Blanche début juillet. Il a qualifié Donald Trump de «pacificateur» et l’a dans la foulée proposé pour le prix Nobel de la paix.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder