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Gavin Newsom accuse Trump de corruption

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Le gouverneur de Californie accuse Trump de corruption

Gavin Newsom accuse Donald Trump de détourner l'argent de l'Etat pour servir ses propres intérêts.
16.06.2026, 15:0116.06.2026, 16:12

Le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom, possible prétendant à la Maison Blanche en 2028, a accusé lundi le président républicain Donald Trump d'être à l'origine d'enquêtes pénales le visant, ainsi que son épouse.

«Donald Trump ne s'en prend pas à moi à cause de mes tweets méchants (à son encontre, NDLR). Il s'en prend à moi parce que j'envisage de me lancer dans la course à la présidentielle», a affirmé Gavin Newsom dans une vidéo, faisant état de demandes de documents adressées ces derniers jours par des agents fédéraux à «des amis de la famille et d'anciens employés».

«Parce qu'il déteste le fait que je dénonce constamment, encore et encore, ses mensonges et sa tromperie», ajoute-t-il, se disant «fier» de rejoindre la longue liste des cibles de la vindicte de Donald Trump, inquiétées par la justice.

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Gavin Newsom cite notamment l'ex-directeur du FBI, James Comey, l'ancien président de la Fed, Jerome Powell, ou encore la procureure générale de l'Etat de New York, Letitia James.

Les procédures judiciaires contre ces trois personnalités ont finalement été annulées, mais l'ex-directeur de la police fédérale a de nouveau été inculpé en avril, cette fois pour menace d'attenter à «la vie et l'intégrité physique» du président américain, en raison d'une photo de coquillages publiée sur les réseaux sociaux en mai 2025.

Ils ont découvert un truc embarrassant sur le smartphone de Trump

Des sources proches du dossier citées par les médias américains affirment que l'enquête viserait plus particulièrement l'épouse du gouverneur de Californie, Jennifer Siebel Newsom, une documentariste qui dirige une ONG appelée The Representation Project, produisant des films pour combattre le sexisme.

L'enquête porte notamment sur de possibles fraudes fiscales, rapportent ainsi CNN et le Los Angeles Times. (sda/ats/afp)

Gavin Newsom dénonce la corruption de Donald Trump

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