Le smartphone T1 de Trump est notamment critiqué pour son drapeau américain, auquel il manque deux bandes. Image: ttrumpmobile.com

Ils ont découvert un truc embarrassant sur le smartphone de Trump

Cela devait être un produit patriotique, mais la réalité semble bien différente. A l'intérieur du smartphone T1 de Trump se cacherait de la technologie chinoise.

Laura Helbig / t-online

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Le smartphone T1 de Trump devait être un produit phare destiné aux Américains patriotes. En ce sens, il est même promu avec le slogan «Proudly American» («fièrement américain»). Or, c'est apparemment surtout la Chine qui se cache derrière les composants du téléphone.

Le portail de réparation iFixit a entièrement démonté le T1 et l'a comparé pièce par pièce au HTC U24 Pro, un appareil chinois de milieu de gamme datant de 2024. Le résultat est si clair qu'il ne laisse guère de place à l'interprétation: le T1 est le même téléphone, seulement avec une peinture dorée et un nouveau logo.

Au début de l'analyse déjà, un scanner CT effectué avant l'ouverture de l'appareil révélait un intérieur quasi identique. Et, après avoir démonté les deux smartphones, les experts d'iFixit ont immédiatement remarqué que des composants, tels que la carte mère, l'emplacement des pièces ou la disposition des vis, étaient exactement identiques.

Ils ont même pu échanger les cartes mères des deux appareils sans aucun problème. L'écran également est le même panneau OLED Samsung, comme iFixit a pu le confirmer grâce à des prises de vue au microscope.

Une seule réelle différence

Les différences visibles se limitent à un motif de perforation légèrement modifié sur la grille du haut-parleur et à un module flash légèrement décalé. La seule différence substantielle vient de la batterie: elle provient d'un fabricant philippin nommé Newlix Mfg Inc. Sa capacité est un peu plus élevée que celle de l'original HTC, mais la puissance de charge a été réduite de moitié, passant de 60 à 30 watts.

Ceux qui espéraient pouvoir recharger rapidement leur smartphone patriotique seront donc déçus.

A l'origine, Trump Mobile faisait sa publicité avec la mention «Made in USA». Sur l'emballage de l'appareil livré figure désormais: «Proudly Assembled in the USA», soit, «fièrement assemblé aux Etats-Unis». Selon iFixit, la Trump Organization met en avant le fait que le téléphone a été assemblé en Floride.

Selon le portail de réparation, cet «assemblage» consisterait probablement à monter certains composants, comme la batterie ou les modules de caméra. Le boîtier et l'écran sont, en toute vraisemblance, livrés depuis la Chine sous forme d'unité déjà assemblée. La Commission fédérale américaine du commerce (FTC) dispose de critères précis pour déterminer quand un produit peut porter la mention «Made in America». Le T1 ne les remplit pas.

Voici ce qu'en dit la chaîne américaine NBC News: Vidéo: YouTube/NBC News

Un téléphone vieux de deux ans un peu moins cher

Le Trump Mobile T1 coûte 499 dollars (environ 399 francs). Le HTC U24 Pro, son modèle identique, est proposé chez les revendeurs américains pour environ 550 dollars (environ 440 francs).

Ceux qui souhaitent absolument posséder un smartphone doré, avec l'application Truth Social préinstallée et un drapeau américain à onze bandes au lieu de treize, ne paieront en tout cas pas de supplément pour ce privilège. iFixit évalue la réparabilité des deux appareils à 3 points sur 10, avec une absence de manuels d'entretien et de pièces de rechange. En somme, tous deux sont structurellement conçus pour être jetés.