Des immeubles se sont effondrés à Caracas. Keystone

Ces modèles font craindre le pire au Venezuela

Des milliers de morts sont à redouter après les puissants séismes au Venezuela, selon les estimations de l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis.

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Deux très puissants séismes ont frappé le Venezuela. Selon les estimations de l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS), ils pourraient avoir causé des destructions considérables et faire des milliers de victimes.

D'après une modélisation automatique prenant en compte la magnitude des secousses ainsi que leur proximité avec des zones densément peuplées, l'USGS estime que le bilan pourrait atteindre entre 10 000 et 100 000 morts. À elles seules, les villes relativement proches de Puerto Cabello et San Felipe comptent plus de 400 000 habitants, selon l'agence américaine.

Ce graphique présente le nombre estimé de décès. Image: USGS

Face à l'ampleur attendue des pertes humaines et des dégâts matériels, l'USGS a déclenché son niveau d'alerte maximal (rouge). L'organisme estime que les conséquences de la catastrophe devraient s'étendre sur une vaste région. Des événements comparables ont, par le passé, nécessité des opérations de secours à l'échelle nationale ou internationale.

L'observatoire sismologique américain a enregistré des magnitudes de 7,2 et 7,5. Ces deux séismes figurent parmi les plus puissants recensés dans le monde depuis le début de l'année.

Image: USGS

Selon un premier bilan, au moins 32 personnes ont perdu la vie et environ 700 autres ont été blessées, a indiqué la présidente par intérim, Delcy Rodríguez. «Nous sommes confrontés à une situation extrêmement alarmante», a déclaré le ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, à la télévision. Les secousses ont été ressenties dans au moins sept États, ainsi qu'à Caracas. (hkl/jzs)