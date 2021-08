International

Etats-Unis

Accusé de harcèlement, le gouverneur Andrew Cuomo jette l'éponge



Le gouverneur de l'Etat de New York a annoncé qu'il se mettait «en retrait» de son poste. La semaine passée, une enquête indépendante l'avait accusé d'avoir «harcelé sexuellement plusieurs femmes».

Andrew Cuomo a fini par céder. Mardi, le gouverneur de l'Etat de New York a annoncé ses démissions, écrit CNN.

Sa décision fait suite à la publication d'une enquête indépendante qui a conclu que le responsable démocrate «a harcelé sexuellement plusieurs femmes et, ce faisant, a violé la loi fédérale et celle de l'Etat». D'anciennes et actuelles fonctionnaires de l'Etat figurent parmi les victimes.

Après avoir annoncé ses démissions, Cuomo a déclaré:

«J'assume l'entière responsabilité de mes actes. J'ai été trop familier avec les gens»

Cuomo sera remplacé par Kathy Hochul, 62 ans, qui deviendra la première femme à occuper le poste de gouverneur de New York.

Appels à la démission

Il y a quelques jours seulement, Cuomo avait pourtant déclaré: «je n'ai jamais touché quelqu'un de manière inappropriée ou fait des avances sexuelles inappropriées».

Dans les jours qui ont suivi la publication de l'enquête, les appels à la démission se sont multipliés. Du maire de New York Bill de Blasio au président Joe Biden, plusieurs personnalités avaient déclaré que le gouverneur de New York devait quitter ses fonctions. (asi)

