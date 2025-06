Après les échecs répétés du Groupe Wagner en Afrique, la Russie reconstitue une nouvelle organisation paramilitaire afin de s'y implanter durablement. Image: Imago / Keystone / Wikipedia

Poutine mise sur ces mercenaires qui terrorisent l'Afrique

Dans son ambition de faire figure d'autorité en Afrique afin d'y limiter l'influence occidentale, la Russie semble désormais assumer l'existence et les actions de l'Africa Corps, le groupe paramilitaire qui succède au tristement célèbre Wagner.

Didier LAURAS, Eléonore SENS / dakar / afp

Plus de «International»

Avec la montée en puissance d'Africa Corps, le groupe paramilitaire russe censé remplacer Wagner et qui vient de lui succéder au Mali, Moscou assume désormais ouvertement sa stratégie en Afrique, entre prédation et projection de puissance.

Les successeurs du Groupe Wagner

Début juin, le groupe Wagner de feu Evguéni Prigojine a annoncé son départ du Mali au profit de l'Africa Corps.

Après des années de silence et de faux-semblants, Moscou a revendiqué ses ambitions, comme l'a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, évoquant notamment «des domaines sensibles liés à la défense et la sécurité»:

«Nous avons l'intention de renforcer notre coopération tous azimuts avec les pays africains»

Les médias russes eux-mêmes confirment leur présence au Burkina Faso, en Libye, en Centrafrique et au Niger. La Rand corporation, un institut américain de sécurité, y ajoute le Soudan.

Le Mozambique figurait aussi un temps sur la liste. Mais Wagner, appelé pour lutter contre les jihadistes du groupe Etat islamique (EI), y a essuyé de lourdes pertes et un échec opérationnel flagrant.

Entre les deux organisations de mercenaires, la différence est affaire d'allégeance. Evguéni Prigojine, homme d'affaires sulfureux et ultra-violent, s'était progressivement affranchi du Kremlin jusqu'à défier ouvertement le président Vladimir Poutine. Avant de disparaître dans un étrange accident d'avion en août 2023.

Son groupe a ensuite fait l'objet d'un fin mélange de dissolution et de remise au pas. L'Africa Corps est désormais sous tutelle du ministère de la Défense russe.

Signe du rapprochement de la Russie avec le continent africain: le président russe Vladimir Poutine serre la main du président du Burkina Faso, Ibrahim Traore, avant le défilé militaire du Jour de la Victoire, le 9 mai 2025. Image: Imago

Moscou assume les actions des mercenaires

Le chercheur indépendant Nicholas Chkhaidze, basé à Tbilissi, remarque que:

«Le Kremlin a déployé beaucoup d'efforts pour déconstruire le commandement de Wagner, réaffirmer le contrôle vertical et absorber ses structures»

Avant d'ajouter que: «l'utilisation du déni plausible», longtemps privilégié à Moscou pour se laver les mains des exactions de ses mercenaires, «est maintenant remplacée par une visibilité assumée».

Christopher Faulkner, de l'Ecole de guerre navale américaine, voit pour sa part dans cette transition une «étape à la fois symbolique et pragmatique»:

«Cela pousse la marque Wagner hors du Mali et la concentre en République centrafricaine, où elle jouit d'une empreinte très forte. Cela renforce leur contrôle sur l'Africa Corps»

Faulkner soupçonne aussi la Russie de «conserver une certaine ambiguïté même si, fonctionnellement (leurs mercenaires) restent sous stricte surveillance».

Un membre des forces armées centrafricaines porte un écusson avec le logo du groupe mercenaire privé Wagner sur son uniforme alors qu'il escorte le président de la République centrafricaine Faustin-Archange Touadera, le 1er mars 2025. Image: Photo par PATRICK MEINHARDT / AFP

Le bilan au Mali, teinté d'échecs

La junte malienne a décidé, après les deux coups d'Etat de 2020 et 2021, de rompre son alliance avec l'ex-puissance coloniale française pour se tourner vers la Russie, présentant les mercenaires de Wagner comme des instructeurs.

Ces derniers sont en réalité censés aider l'armée à lutter contre les groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'EI, dont les attaques ont fait des milliers de morts dans la région depuis plus de dix ans et connaissent actuellement une inquiétante recrudescence.

Mais mise à part la prise de Kidal (nord) aux mains des groupes armés séparatistes, les Russes n'ont guère amélioré la situation, et ont pillé les ressources minières locales. D'autant que, pour les Maliens, la distinction entre les deux sociétés paramilitaires russes est des plus artificielles.

Des civils enlevés et torturés en masse

Bakary Sambe, directeur du «think tank» Timbuktu Institute, à Dakar, estime que:

«Dans la perception des populations, il ne s'agit que d'un changement d'appellation sans évolution positive. Ce retrait de Wagner, dans un contexte sécuritaire catastrophique, est la preuve de l'inefficacité de la sous-traitance de la sécurité par les régimes de la région.»

En outre, les méthodes brutales de Wagner sont régulièrement dénoncées par des ONG de défense des droits humains et les Nations unies.

Une enquête du collectif Forbidden Stories publiée jeudi dernier a révélé le kidnapping, la détention et la torture de «centaines de civils sur d'anciennes bases de l'ONU et dans des camps militaires partagés avec l'armée malienne».

Et de ce point de vue, nul n'espère de réel changement. Nicholas Chkhaidze assure que:

«Les tactiques brutales de contre-insurrection, telles que les massacres et les punitions collectives, sont structurelles»

Un accord bilatéral, ou une prestation?

Selon la Rand Corporation, la majorité des effectifs de l'Africa Corps viennent de Wagner, dont des hommes revenus du front ukrainien et une forte proportion de criminels recrutés dans les prisons russes.

Pour Beverly Ochieng, analyste à Dakar du «think tank» du Center for Strategic and International Studies (CSIS) de Washington, aucune communication officielle n'a précisé si «le gouvernement malien paierait pour ces services ou s'ils font partie d'un accord bilatéral de sécurité». Elle affirme en outre que:

«S'il y a des paiements contractuels, ils iront directement au ministère russe de la Défense»

La Russie, conclut l'experte: