Une enquête accuse le gouverneur de New York de harcèlement sexuel



Même Joe Biden l'a dit: Andrew Cuomo doit démissionner

Une enquête indépendante accuse le gouverneur de New York d'avoir «harcelé sexuellement plusieurs femmes». Les appels à la démission n'ont pas tardé.

«Baisers et étreintes non désirées», «commentaires inappropriés», gestes déplacés, la liste des actes attribués à Andrew Cuomo est longue. C'est ce que soutient une enquête indépendante menée sur le gouverneur de New York.

L'enquête a conclu que le responsable démocrate «a harcelé sexuellement plusieurs femmes et, ce faisant, a violé la loi fédérale et celle de l'Etat», a affirmé la procureure de l'Etat de New York, Letitia James, lors d'une conférence de presse. D'«anciennes et actuelles» fonctionnaires de l'Etat figurent parmi les victimes, a-t-elle ajouté.

Andrew Cuomo, qui ne s'est pas exprimé sur une possible démission, a réaffirmé qu'il rejetait les accusations:

«Je n'ai jamais touché quelqu'un de manière inappropriée ou fait des avances sexuelles inappropriées»

«Il doit démissionner»

Pour le maire de New York Bill de Blasio, Cuomo «doit démissionner». «Et s'il continue à résister et à attaquer les enquêteurs qui n'ont fait que leur travail, il doit être mis en accusation immédiatement». «Je pense qu'il devrait démissionner», a également affirmé le président américain Joe Biden, depuis la Maison Blanche.

