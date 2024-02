Biden veut faire payer Poutine avec plus de 500 nouvelles sanctions

«Nous prenons des mesures pour continuer à réduire les revenus du secteur de l'énergie russe, et j'ai demandé à mes équipes de renforcer le soutien à la société civile, aux médias indépendants et à tous ceux qui se battent pour la démocratie autour du monde»

«Il y aura plus de 500 nouvelles sanctions contre des individus liés à l'emprisonnement de Navalny et contre le secteur financier russe, l'industrie de défense, les réseaux d'approvisionnement et les auteurs de contournement des sanctions, à travers plusieurs continents»

Joe Biden a annoncé un arsenal de mesures visant à la fois des individus liés à l'emprisonnement de l'opposant Alexeï Navalny, mort en prison, et la machine de guerre russe, ainsi que les personnes et entités aidant Moscou à contourner les sanctions déjà en place:

«Deux ans plus tard, c'est encore plus évident qu'au premier jour: Poutine a fait une lourde erreur de calcul»

Le président russe «a cru qu'il pouvait facilement plier la volonté et briser le courage d'un peuple libre. Qu'il pouvait envahir une nation souveraine et que le monde tournerait le dos. Qu'il pouvait ébranler les fondations de la sécurité en Europe et ailleurs:

Joe Biden a annoncé vendredi une batterie de plusieurs centaines de nouvelles sanctions afin d'assurer que le président russe Vladimir Poutine «paye un prix encore plus élevé pour l'agression (envers l'Ukraine) et la répression» en Russie.

Voici pourquoi les chats sont devenus indispensables sur le front

Ces animaux de compagnie n'apportent pas uniquement du réconfort aux soldats ukrainiens, ils luttent aussi contre des ennemis qui nuisent et entravent les combats: les rongeurs.

Sur le front ukrainien, une invasion de rats et de souris donne manifestement du fil à retordre aux soldats. Et pour cause: les rongeurs mangent tout ce qu'ils trouvent, même l'équipement des combattants. Ils grignotent les casques et les câbles de communication, endommagent les appareils militaires et réduisent ainsi la capacité de combat des troupes ukrainiennes.