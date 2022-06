Au moins 46 migrants trouvés sans vie dans un camion au Texas

«Les patients que nous avons vus étaient brûlants au toucher. Ils souffraient de coups de chaleur, d'épuisement dû à la chaleur. On n'a pas trouvé trace d'eau dans le véhicule», a énuméré le chef des pompiers.

«Nous avons jusqu'ici pris en charge environ 46 corps», a indiqué le chef des pompiers de San Antonio. Seize blessés, douze adultes et quatre enfants, ont été pris en charge. Ils étaient «conscients» lors de leur transport vers des services de soins, a-t-il ajouté.

Comment certains Etats américains traquent les femmes qui veulent avorter

Par l'entremise de nos smartphones qui surveillent nos moindres gestes, certains Etats américains risquent de traquer les femmes qui souhaitent avorter, même dans un autre Etat. Ce scénario ne tient pas que de la fiction: il y a déjà eu un précédent en 2018. Décryptage.

Après l'arrêt de la Cour suprême du 24 juin dernier, qui retire le droit à l'avortement de la Constitution américaine (voir encadré plus bas), les Etats américains à interdire l'avortement ou en restreindre fortement le droit sont déjà au nombre de sept. Et on estime que quinze autres Etats auraient pour projet de modifier rapidement leur législation en ce sens.