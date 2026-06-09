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Armes nucléaires: les Etats-Unis de Trump ont explosé les dépenses

FILE - In this image provided by the U.S. Air Force, Senior Airman Jacob Deas and Airman 1st Class Jonathan Marrs secure a titanium shroud, beneath which is a nuclear warhead, at the top of a Minutema ...
Une ogive nucléaire américaine.Keystone

Armes nucléaires: les Etats-Unis de Trump ont explosé les dépenses

Les Etats-Unis ont dépensé près de 70 milliards de dollars dans les armes nucléaires depuis le retour au pouvoir de Donald Trump.
09.06.2026, 06:1709.06.2026, 06:17

L'augmentation des dépenses américaines pour les armes nucléaires a progressé deux fois plus rapidement l'année dernière depuis le retour de Donald Trump à la présidence.

Les Etats-Unis restent le principal pays à injecter des financements sur cette question, affirme le rapport de la Campagne internationale pour l'abolition de l'arme nucléaire (ICAN) publié mardi. Plus que jamais même, puisqu'ils ont dépensé près de 70 milliards, en augmentation de plus de 20%.

Pour la dernière année de Joe Biden, ce taux s'établissait à 10%. Mais Donald Trump avait laissé entendre qu'il souhaitait renforcer cet instrument.

De plus en plus d'armes nucléaires sont déployées dans le monde

3770 dollars dépensés chaque seconde

Deuxième, la Chine a dépensé 13,5 milliards, en progression de 7%. Toujours devant les 12,6 milliards britanniques, en augmentation de 17%.

Chaque seconde, près de 3770 dollars sont dépensés par les neuf puissances dotées. Sur cinq ans, le montant atteint lui 471 milliards. Une minute de cet investissement pourrait garantir un accès à l'eau potable pour plus de 370 personnes. Un jour pourrait sauver deux millions d'individus de l'insécurité alimentaire.

Les pays nucléaires prévoient de maintenir et moderniser leurs ressources nucléaires «pour les décennies à venir», affirme également une responsable d'ICAN. (ats)

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